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Россия нарастила импорт сладких напитков из Южной Кореи

Россия нарастила импорт сладких напитков из Южной Кореи - 27.06.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт сладких напитков из Южной Кореи

Россия в мае этого года на четверть увеличила закупки у Южной Кореи сладких напитков - как газированных, так и нет, нарастив импорт до максимальных значений за... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T04:16+0300

2025-06-27T04:16+0300

2025-06-27T04:16+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года на четверть увеличила закупки у Южной Кореи сладких напитков - как газированных, так и нет, нарастив импорт до максимальных значений за почти два года, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы. Так, по итогам мая Россия более чем на четверть в годовом выражении нарастила импорт из Южной Кореи газировок и других сладких напитков, которые делаются на основе воды с добавлением подсластителей и вкусо-ароматических веществ. В месячном выражении импорт таких товаров увеличился на 16% - до 2,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с июня 2023 года. К таким напиткам, в частности, относятся сладкие газированные напитки - лимонады, кола, энергетики, а также негазированные, например, сладкие холодные чаи. Кроме того, из Страны утренней свежести в РФ приезжали другие виды подобных напитков, которые, как правило, выделяют в отдельную группу. К ней относятся корейская сладкая газировка с добавлением молока, различные виды "альтернативного" молока, сокосодержащие напитки, компоты, напитки для спортсменов и детей и так далее. Их поставки сократились как в годовом (в 1,8 раза), так и в месячном (на 15%) выражении - до 611 тысячи долларов. Суммарно различных безалкогольных напитков в РФ приехало на 3,1 миллиона долларов - на 1,5% больше в годовом и на 8% больше в месячном выражении. Среди главных покупателей корейских газировок и сладких напитков Россия в мае поднялась на одну строчку на 4-е место. Кроме нее в тройку вошли Китай (26 миллионов долларов), США (9,4 миллиона), Вьетнам (4,7 миллиона) и Камбоджа (2,8 миллиона). Также Москва вдвое увеличила закупку у Сеула мороженого как в годовом, так и в месячном выражении - до 778 тысяч долларов. Это стало максимумом с марта текущего года. В экспорте Южной Кореей мороженого Россия стала 7-й. В апреле она занимала 11-е место, а в прошлом мае - 9-е место. В пятерку вошли США (4,4 миллиона долларов), Канада (1.4 миллиона), Китай (1,3 миллиона), Филиппины (967 тысяч) и Япония (903 тысячи).

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