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В России создали новый метод опрыскивания посевов биостимуляторами

В России создали новый метод опрыскивания посевов биостимуляторами - 27.06.2025, ПРАЙМ

В России создали новый метод опрыскивания посевов биостимуляторами

Новый метод опрыскивания посевов специальными биостимуляторами в период колошения пшеницы создан в РФ, благодаря нему урожайность злака может возрасти на 6-13%, | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T05:46+0300

2025-06-27T05:46+0300

2025-06-27T05:46+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Новый метод опрыскивания посевов специальными биостимуляторами в период колошения пшеницы создан в РФ, благодаря нему урожайность злака может возрасти на 6-13%, а содержание клейковины в зерне - на 1,6-4,2%, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ). "Суть технологии заключается в опрыскивании посевов специальными биостимуляторами в период колошения пшеницы. Биостимуляторы работают как витамины для человека - не лечат болезни, но помогают организму справляться с нагрузками. Метод значительно увеличивает урожайность, на 6-13%, а содержание клейковины в зерне - на 1,6-4,2%", - говорится в сообщении университета. Там уточнили, что технология позволяет получать зерно без снижения количества урожая и решает проблему низкой устойчивости растений к неблагоприятным условиям в критический период развития. Преимущество механизма заключается в том, что пшеница получает необходимые добавки через листья, когда это особенно нужно для роста, отмечают ученые. При этом стоимость препаратов окупается дополнительными объемами урожая. "Мы обрабатывали посевы в самый важный момент - когда формируется флаговый лист озимой пшеницы. Именно этот лист отвечает за фотосинтез в период налива зерна. Биостимуляторы не являются удобрениями или лекарствами - они помогают растению мобилизовать собственные ресурсы для борьбы со стрессом и лучшего усвоения питательных веществ", - объяснил один из разработчиков метода, профессор Казанского ГАУ Марат Амиров, слова которого приводит пресс-служба университета. Опыты с новой технологией проводились в 2021-2023 годах в Татарстане. Ученые использовали три популярных сорта озимой пшеницы: "скипетр", "марафон" и "фотинья". Например, у сорта "марафон" урожайность выросла с 7,03 до 8,01 тонны с гектара.

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сельское хозяйство, россия, москва, рф, татарстан