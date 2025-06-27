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Малым городам в России нужна стратегия управляемого сжатия, считает эксперт

Малым городам в России нужна стратегия управляемого сжатия, считает эксперт - 27.06.2025, ПРАЙМ

Малым городам в России нужна стратегия управляемого сжатия, считает эксперт

Малым городам в России нужна стратегия управляемого сжатия, заявила РИА Недвижимость в кулуарах форума недвижимости "Движение" урбанист, глава бюро Masterplan... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T06:17+0300

2025-06-27T06:17+0300

2025-06-27T06:17+0300

россия

гдр

германия

юлия зубарик

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СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Малым городам в России нужна стратегия управляемого сжатия, заявила РИА Недвижимость в кулуарах форума недвижимости "Движение" урбанист, глава бюро Masterplan Юлия Зубарик. "Наша страна, Россия, - это страна малых городов. Из 1125 городов более 800 - это малые города с населением меньше 50 тысяч человек. Не вникать в них, не заниматься ими невозможно. Более того, сейчас туда направляются огромные ресурсы, на них завязаны и семейная ипотека, и конкурсы по благоустройству. Однако надо понимать следующее: сегодня самый главный вызов в России - демографический. И уже пора сознаться: население страны уменьшается, а 80% малых городов здесь и сейчас теряют людей. Чтобы ты ни делал, какие бы меры ни предпринимались, люди все равно будут уезжать", - сказала она. По мнению урбаниста, в этой ситуации стратегия управляемого сжатия позволит не превратить малые города в депрессивные пустыри. Она добавила, что в этой области есть мировой опыт. "Первый, самый яркий и известный, - это Детройт, который в течение 60-х годов потерял больше 30% всего населения. Они начали делать на заброшенных территориях парки. Другой кейс - Лейпциг, который был столицей промышленности ГДР и получил серьезнейший отток населений после объединения Германии. Там в свое время признали этот факт и пошли на снос неиспользующейся недвижимости. Кстати, в Воркуте был аналогичный опыт: в городе оставили три квартала, но при этом сумели сохранить научную функцию", - отметила Зубарик. Как пояснила урбанист, единых "рецептов" переформатирования малых городов не существует и не должно быть, каждый город нужно индивидуально рассматривать и определять по нему стратегию. "Но, если говорить о каком-то общем подходе, то я считаю, что выживут только те малые города, где удастся спасти производство - сфера туризма спасет не больше 10-15% городов. Ведь в 20 веке в Советском Союзе в России было создано 23% новых городов, и все они формировались под конкретную индустриальную деятельность", - резюмировала она.

гдр

германия

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россия, гдр, германия, юлия зубарик