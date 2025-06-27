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Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников
Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T02:33+0300
2025-06-27T02:33+0300
банки
финансы
экономика
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025. "И количество случаев, и количество денежных средств, украденных по схеме получения кредитов, сокращается, безусловно, причем заметно", - сказал он. Кузнецов отметил, что в настоящее время проблема с неправомерными выдачами кредитных ресурсов в автоматизированном режиме отходит на второй план. "Это означает, что как только государство принимает решительные меры на том, либо ином направлении по борьбе с киберпреступностью, перекрывает каналы, либо вводит дополнительные правила, либо вводит некие ограничения, то появляются сразу же результаты", - подчеркнул топ-менеджер. В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 28 июня.
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банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Экономика, Сбербанк
02:33 27.06.2025
 
Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников

Сбербанк: россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025.
"И количество случаев, и количество денежных средств, украденных по схеме получения кредитов, сокращается, безусловно, причем заметно", - сказал он.
Кузнецов отметил, что в настоящее время проблема с неправомерными выдачами кредитных ресурсов в автоматизированном режиме отходит на второй план.
"Это означает, что как только государство принимает решительные меры на том, либо ином направлении по борьбе с киберпреступностью, перекрывает каналы, либо вводит дополнительные правила, либо вводит некие ограничения, то появляются сразу же результаты", - подчеркнул топ-менеджер.
В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 28 июня.
 
ЭкономикаБанкиФинансыСбербанк
 
 
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