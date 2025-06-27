https://1prime.ru/20250627/rossijane-858948498.html
Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников
Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T02:33+0300
2025-06-27T02:33+0300
2025-06-27T02:33+0300
банки
финансы
экономика
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858948498.jpg?1750980835
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025.
"И количество случаев, и количество денежных средств, украденных по схеме получения кредитов, сокращается, безусловно, причем заметно", - сказал он.
Кузнецов отметил, что в настоящее время проблема с неправомерными выдачами кредитных ресурсов в автоматизированном режиме отходит на второй план.
"Это означает, что как только государство принимает решительные меры на том, либо ином направлении по борьбе с киберпреступностью, перекрывает каналы, либо вводит дополнительные правила, либо вводит некие ограничения, то появляются сразу же результаты", - подчеркнул топ-менеджер.
В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 28 июня.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Экономика, Сбербанк
Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников
Сбербанк: россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Россияне стали оформлять меньше кредитов для мошенников, число таких случаев сокращается, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025.
"И количество случаев, и количество денежных средств, украденных по схеме получения кредитов, сокращается, безусловно, причем заметно", - сказал он.
Кузнецов отметил, что в настоящее время проблема с неправомерными выдачами кредитных ресурсов в автоматизированном режиме отходит на второй план.
"Это означает, что как только государство принимает решительные меры на том, либо ином направлении по борьбе с киберпреступностью, перекрывает каналы, либо вводит дополнительные правила, либо вводит некие ограничения, то появляются сразу же результаты", - подчеркнул топ-менеджер.
В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 28 июня.