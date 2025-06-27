https://1prime.ru/20250627/rossijane-858950753.html
Россияне рассказали, сколько раз совершали импульсивные покупки онлайн
Россияне рассказали, сколько раз совершали импульсивные покупки онлайн - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россияне рассказали, сколько раз совершали импульсивные покупки онлайн
Большинство россиян в текущем году совершали импульсивные покупки онлайн как минимум один раз, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T07:29+0300
2025-06-27T07:29+0300
2025-06-27T07:29+0300
бизнес
россия
рф
moneyman
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858950753.jpg?1750998590
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян в текущем году совершали импульсивные покупки онлайн как минимум один раз, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"На вопрос о том, как часто они делали в текущем году импульсивные покупки онлайн, 73% опрошенных сообщили, что в текущем году совершали такую покупку как минимум один раз. Не совершили ни одной такой покупки только 10%, остальные 17% затруднились с ответом", - говорится в исследовании, проведенном среди 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России.
Среди тех, кто совершал такие покупки в текущем году, 37% потратили сумму до 5 тысяч рублей, 22% — от 5 до 10 тысяч рублей, 16% — от 10 до 15 тысяч рублей, 11% — от 15 до 20 тысяч рублей, 9% — свыше 20 тысяч рублей. Остальные 5% затруднились с ответом, сообщают аналитики.
"Среди совершавших спонтанные покупки оплачивали их собственными деньгами 82%, остальные 18% прибегали к кредитным средствам в той или иной форме (предложения рассрочки от маркетплейсов, займы в сторонних микрофинансовых организациях (МФО), кредитные карты и прочее)", - отмечается в исследовании.
Также аналитики выяснили отношение россиян к идее введения самозапрета на спонтанные покупки на маркетплейсах. По их данным, поддерживают возможность добровольной установки самозапрета только 15% опрошенных. Абсолютное большинство - 81% - высказалось против. Остальные затруднились с ответом.
"Большинство тратит несущественные суммы, сами по себе траты спонтанного характера часто преследуют "терапевтический эффект", это один из простых способов порадовать себя и бороться со стрессом. При этом в целом покупки на маркетплейсах в кредит - распространенное явление, но в данном вопросе большинство обходятся своими деньгами, то есть это все же расходы с высокой долей осознанного потребительского подхода", - указывает генеральный директор Moneyman Артем Быков.
Зимой вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направлял обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, moneyman, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Moneyman, Госдума
Россияне рассказали, сколько раз совершали импульсивные покупки онлайн
Moneyman: большинство россиян совершали импульсивные покупки онлайн как минимум один раз
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян в текущем году совершали импульсивные покупки онлайн как минимум один раз, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"На вопрос о том, как часто они делали в текущем году импульсивные покупки онлайн, 73% опрошенных сообщили, что в текущем году совершали такую покупку как минимум один раз. Не совершили ни одной такой покупки только 10%, остальные 17% затруднились с ответом", - говорится в исследовании, проведенном среди 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России.
Среди тех, кто совершал такие покупки в текущем году, 37% потратили сумму до 5 тысяч рублей, 22% — от 5 до 10 тысяч рублей, 16% — от 10 до 15 тысяч рублей, 11% — от 15 до 20 тысяч рублей, 9% — свыше 20 тысяч рублей. Остальные 5% затруднились с ответом, сообщают аналитики.
"Среди совершавших спонтанные покупки оплачивали их собственными деньгами 82%, остальные 18% прибегали к кредитным средствам в той или иной форме (предложения рассрочки от маркетплейсов, займы в сторонних микрофинансовых организациях (МФО), кредитные карты и прочее)", - отмечается в исследовании.
Также аналитики выяснили отношение россиян к идее введения самозапрета на спонтанные покупки на маркетплейсах. По их данным, поддерживают возможность добровольной установки самозапрета только 15% опрошенных. Абсолютное большинство - 81% - высказалось против. Остальные затруднились с ответом.
"Большинство тратит несущественные суммы, сами по себе траты спонтанного характера часто преследуют "терапевтический эффект", это один из простых способов порадовать себя и бороться со стрессом. При этом в целом покупки на маркетплейсах в кредит - распространенное явление, но в данном вопросе большинство обходятся своими деньгами, то есть это все же расходы с высокой долей осознанного потребительского подхода", - указывает генеральный директор Moneyman Артем Быков.
Зимой вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направлял обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат.