https://1prime.ru/20250627/rossiya-858963905.html

"Опять русские": на Украине отметили выигрыш России от саммита НАТО

"Опять русские": на Украине отметили выигрыш России от саммита НАТО - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Опять русские": на Украине отметили выигрыш России от саммита НАТО

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о выгоде России от провального визита Владимира Зеленского на саммит НАТО. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T13:28+0300

2025-06-27T13:28+0300

2025-06-27T13:28+0300

политика

россия

нато

украина

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о выгоде России от провального визита Владимира Зеленского на саммит НАТО."По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. Ни денег, ни обещаний оружейных поставок - а это и была ключевая цель гастрольного тура по Европе. Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы - из-за неспособности это сделать. А в “плюсе” опять русские", — написал депутат в своемTelegram-канале.На полях саммита НАТО Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.Американский лидер подтвердил отсутствие обсуждения темы прекращения огня на Украине, но выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250627/nato-858952237.html

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россия, нато, украина, владимир зеленский, владимир путин