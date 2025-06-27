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"Опять русские": на Украине отметили выигрыш России от саммита НАТО - 27.06.2025, ПРАЙМ
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"Опять русские": на Украине отметили выигрыш России от саммита НАТО
"Опять русские": на Украине отметили выигрыш России от саммита НАТО - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Опять русские": на Украине отметили выигрыш России от саммита НАТО
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о выгоде России от провального визита Владимира Зеленского на саммит НАТО. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T13:28+0300
2025-06-27T13:28+0300
политика
россия
нато
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о выгоде России от провального визита Владимира Зеленского на саммит НАТО."По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. Ни денег, ни обещаний оружейных поставок - а это и была ключевая цель гастрольного тура по Европе. Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы - из-за неспособности это сделать. А в “плюсе” опять русские", — написал депутат в своемTelegram-канале.На полях саммита НАТО Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.Американский лидер подтвердил отсутствие обсуждения темы прекращения огня на Украине, но выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250627/nato-858952237.html
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россия, нато, украина, владимир зеленский, владимир путин
Политика, РОССИЯ, НАТО, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
13:28 27.06.2025
 
"Опять русские": на Украине отметили выигрыш России от саммита НАТО

Дубинский: Россия осталась в плюсе от провала Зеленского на саммите НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о выгоде России от провального визита Владимира Зеленского на саммит НАТО.
"По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. Ни денег, ни обещаний оружейных поставок - а это и была ключевая цель гастрольного тура по Европе. Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы - из-за неспособности это сделать. А в “плюсе” опять русские", — написал депутат в своемTelegram-канале.
На полях саммита НАТО Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Американский лидер подтвердил отсутствие обсуждения темы прекращения огня на Украине, но выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
"Есть доказательства?" В США высказались о панике НАТО о российской угрозе
08:21
 
ПолитикаРОССИЯНАТОУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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