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В РПЦ поддержали идею обнулить ставку по семейной ипотеке

В РПЦ поддержали идею обнулить ставку по семейной ипотеке - 27.06.2025, ПРАЙМ

В РПЦ поддержали идею обнулить ставку по семейной ипотеке

Идея обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми заслуживает поддержки, однако важно, чтобы монополии не использовали эту меру для... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T07:17+0300

2025-06-27T07:17+0300

2025-06-27T07:17+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Идея обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми заслуживает поддержки, однако важно, чтобы монополии не использовали эту меру для повышения цен, рассказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (документ имеется в распоряжении РИА Новости) с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для семей, имеющих трех и более детей. Так, предлагается установить размер ставки в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. По его словам, увеличение количества детей в семье требует улучшения жилищных условий, однако предоставление кредита на покупку жилья даже по ставке 6% с учетом необходимости первоначального взноса от 20% делает приобретение жилья для многодетной семьи крайне затруднительным, в том числе и с учетом имеющихся льгот и материнского капитала. "Я считаю эту инициативу заслуживающей поддержки. Очевидно, что чем больше в семье детей, тем больше расходы. Поэтому такая мера, с одной стороны, снизила бы долговую нагрузку на многодетных, а с другой - создала бы стимул для расширения семьей. Единственное опасение - чтобы строительные и другие монополии не использовали это (обнуление ставки на ипотеку для многодетных - ред.) для повышения цен", - сказал Кипшидзе. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в июне сообщило, что объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России в январе-мае 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 51% - до 937,46 миллиарда рублей. Как указывается в сообщении, средний размер льготного ипотечного кредита в мае 2025 года достиг 5,7 миллиона рублей, что на 8% выше, чем в мае прошлого года. Средний срок кредитования составил 319 месяцев (26 лет и семь месяцев), что на два года дольше, чем в мае 2024 года. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что планирование застройки в крупных городах, в частности небольшое количество и неподъемная стоимость трехкомнатных квартир, то есть подходящих для семей с двумя-треямя детьми, мешает улучшению демографии. Приводя данные специалистов, патриарх отметил, что важнейшим социально-экономическим базисом для многодетных семей является жилье, затем идут меры финансовой поддержки, в том числе освобождение от уплаты налогов и других расходов. Поэтому, по его словам, представляется "самым насущным разработка мер по доступности жилья семьям с детьми, в особенности многодетным семьям".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, москва, рф, леонид слуцкий, михаил мишустин, лдпр