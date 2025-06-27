https://1prime.ru/20250627/russneft-858971414.html
Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов
Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов - 27.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов
Акционеры "Русснефти" утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2024 года только по привилегированным акциям, направив суммарно 100 миллионов долларов, а... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:38+0300
2025-06-27T15:38+0300
2025-06-27T15:38+0300
экономика
рынок
азербайджан
русснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cc3eda786f0c547a33e5ff8b2cbec66.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Русснефти" утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2024 года только по привилегированным акциям, направив суммарно 100 миллионов долларов, а по обыкновенным акциям их не выплачивать, сообщил журналистам представитель одного из акционеров, участвующий в годовом собрании. "Решение по выплате 100 миллионов долларов на дивиденды по привилегированным акциям утверждено", - сказал представитель. Ранее совет директоров рекомендовал из чистой прибыли в сумме 42,252 миллиарда рублей, полученной по результатам 2024 года, направить 100 миллионов долларов (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Уточнялось, что выплата на одну привилегированную акцию составит 1,0200750775 доллара. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 17 июля. Годовое собрание акционеров "Русснефти" состоялось в пятницу в очно-заочном формате. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.
https://1prime.ru/20250627/dividendy-858969248.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_501cd3b064892b45ca5ad3a3cb3222f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, азербайджан, русснефть
Экономика, Рынок, АЗЕРБАЙДЖАН, Русснефть
Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов
Акционеры "Русснефти" утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Русснефти" утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2024 года только по привилегированным акциям, направив суммарно 100 миллионов долларов, а по обыкновенным акциям их не выплачивать, сообщил журналистам представитель одного из акционеров, участвующий в годовом собрании.
"Решение по выплате 100 миллионов долларов на дивиденды по привилегированным акциям утверждено", - сказал представитель.
Ранее совет директоров рекомендовал из чистой прибыли в сумме 42,252 миллиарда рублей, полученной по результатам 2024 года, направить 100 миллионов долларов (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Уточнялось, что выплата на одну привилегированную акцию составит 1,0200750775 доллара.
Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 17 июля.
Годовое собрание акционеров "Русснефти" состоялось в пятницу в очно-заочном формате.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.
Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год