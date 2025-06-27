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Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов

Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов - 27.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов

Акционеры "Русснефти" утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2024 года только по привилегированным акциям, направив суммарно 100 миллионов долларов, а... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T15:38+0300

2025-06-27T15:38+0300

2025-06-27T15:38+0300

экономика

рынок

азербайджан

русснефть

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Русснефти" утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2024 года только по привилегированным акциям, направив суммарно 100 миллионов долларов, а по обыкновенным акциям их не выплачивать, сообщил журналистам представитель одного из акционеров, участвующий в годовом собрании. "Решение по выплате 100 миллионов долларов на дивиденды по привилегированным акциям утверждено", - сказал представитель. Ранее совет директоров рекомендовал из чистой прибыли в сумме 42,252 миллиарда рублей, полученной по результатам 2024 года, направить 100 миллионов долларов (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Уточнялось, что выплата на одну привилегированную акцию составит 1,0200750775 доллара. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 17 июля. Годовое собрание акционеров "Русснефти" состоялось в пятницу в очно-заочном формате. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах России (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.

https://1prime.ru/20250627/dividendy-858969248.html

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рынок, азербайджан, русснефть