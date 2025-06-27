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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 27.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T10:31+0300

2025-06-27T10:31+0300

2025-06-27T10:31+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.20 мск снижался на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 785,31 пункта. В частности, дешевеют акции "Полюса" (-1,78%), префы "Транснефти" (-1,75%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (-1,75%), "Эн+ Груп" (-1,70%), "Вуш Холдинга" (-1,11%). В то же время дорожают акции Московского кредитного банка (+2,64%), НМТП (+0,86%), префы "Башнефти" (+0,78%), "Сургутнефтегаза" (+0,31%), обыкновенные акции "Фосагро" (+0,28%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и продолжит ждать новостей экономического и геополитического характера. Накануне в ЕС не смогли согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за вето Словакии, но в регионе планируют продолжить попытки введения ограничений", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В РФ при этом продолжается сезон собраний акционеров по дивидендам, которые сегодня обсудят, в частности, в "Сургутнефтегазе" - одной из наиболее интересных историй в секторе с доходностью 16,07% по привилегированным бумагам, добавила она. "Сегодня, учитывая фактор пятницы и отсутствие сильных поводов для наращивания позиций на выходные, ждем сохранения консервативных настроений на рынке. Но и сильных поводов для продаж не видим, - рассчитываем, что диапазон 2750-2820 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность", - сказал Евгений Локтюхов из ПСБ.

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