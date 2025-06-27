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Российский рынок акций снижается в конце недели

Российский рынок акций снижается в конце недели - 27.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в конце недели

Российский рынок акций демонстрирует снижение в последний рабочий день недели, следует из данных торгов. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T15:04+0300

2025-06-27T15:04+0300

2025-06-27T15:04+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение в последний рабочий день недели, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.53 мск снижался на 0,48% - до 2 783,85 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,6% - до 67,09 доллара за баррель. "Внимание инвесторов направлено на новости из Европы, где обсуждают очередной, уже 18-й по счету, пакет антироссийских санкций. По информации СМИ, пока принятие этого пакета блокируют Венгрия и Словакия, однако руководство ЕС выражает уверенность в том, что он вскоре будет утвержден", - рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам". Внешний фон для отечественного рынка сегодня довольно благоприятный, на зарубежных фондовых площадках продолжают преобладать покупательские настроения, цены на нефть удерживаются в районе отметки 68 долларов за баррель марки Brent, добавил он. "Акционеры ряда крупных российских компаний приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Среди них "Мечел", "Норильский никель", "Магнит", АФК "Система", а также "Промомед". "Мечел" объяснил это чистым убытком по РСБУ в 9,9 миллиарда рублей и ростом себестоимости продаж", - отметил Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Норильский никель" сослался на нецелесообразность распределения дивидендов за счет кредитных средств, а "Система" приняла такое решение на фоне текущей кредитно-денежной политики и задачи по снижению обязательств, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Котировки "Евротранса" (+2,86%) и "Сургутнефтегаза" (+0,78%) движутся вверх в ожидании решений проходящих в эту пятницу годовых общих собраний этих эмитентов. На ГОСА первого вынесен вопрос о распределении прибыли за 2024-й и первый квартал 2025-го, акционеры второго примут решение о дивидендах за прошлый год", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также сильно дорожают акции ДВМП (+3,79%), ОГК-2 (+2,67%), "Московского кредитного банка" (+1,78%), "Русснефти" (+1,14%). Среди дешевеющих ценных бумаг – тяжеловесные акции "Газпрома" (-0,75%), которые усилили снижение после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Заметно дешевеют акции "Вуш Холдинга" (-2,90%), префы "Транснефти" (-2,27%), обыкновенные акции "Позитива" (-1,98%), "Фармсинтеза" (-1,82%), ВК (-1,64%). "Первый вице-президент "Транснефти" Гришанин в пятницу сделал ряд заявлений, среди которых были ожидания более низких темпов роста выручки компании до 2030 года по сравнению с показателем последних 10 лет. Гришанин, однако, подчеркнул стабильность "Транснефти". Акции компании до 31 июля торгуются с дивидендами в размере 198,25 рубля на акцию с текущей доходностью 14,4%", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Акции "Полюса" (-1,14%) в конце недели корректировались вместе с ценами на золото, которые на фоне ослабления торговой и геополитической неопределенности тестировали 3300 долларов за унцию, добавила она. ПРОГНОЗЫ Чернов из Freedom Finance Global ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2750 -2850 пунктов. Додонов из ФГ "Финам" ожидает закрытия рынка в минусе, при этом не исключает некоторого усиления негативной динамики к окончанию торгов.

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