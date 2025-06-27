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Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле"

Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле" - 27.06.2025, ПРАЙМ

Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле"

Мировой рынок металлов стагнирует, один из ключевых факторов - спад автомобилестроения, сообщил журналистам вице-президент - руководитель Сбытового дивизиона... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:32+0300

2025-06-27T16:32+0300

2025-06-27T16:32+0300

экономика

промышленность

москва

европа

норникель

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировой рынок металлов стагнирует, один из ключевых факторов - спад автомобилестроения, сообщил журналистам вице-президент - руководитель Сбытового дивизиона "Норникеля" Антон Берлин в кулуарах годового собрания акционеров. По словам Берлина, в Европе сейчас наблюдается серьезный спад экономики, в Китае - рост, но уже не такой бурный, а в США некоторое оживление экономики. "В глобальном масштабе я бы сказал, что потребление металлов стагнирует. Оно двигается очень слабо. Для нас один из главных секторов - это автомобилестроение. Автомобилестроение по сути не преодолело тот кризис, который ушел с начала пандемии. Мы до сих пор по объему производства автомобилей в целом не вышли на уровень 2019 года", - рассказал он. Как заметил Берлин, предполагалось, что в 2025 году будет где-то 120 миллионов автомобилей, но фактически ожидается 91-92 миллиона. "Десятки миллионов автомобилей за этот шестилетний период, которые не произведены, соответственно, они не потребили металлы. Это сильно сказалось в целом на экономике цветных и драгоценных металлов", - добавил Берлин, отметив, что также "Норникель" видит ослабление потребительского спроса.

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промышленность, москва, европа, норникель