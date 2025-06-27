Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле" - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250627/rynok-858973701.html
Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле"
Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле" - 27.06.2025, ПРАЙМ
Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле"
Мировой рынок металлов стагнирует, один из ключевых факторов - спад автомобилестроения, сообщил журналистам вице-президент - руководитель Сбытового дивизиона... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T16:32+0300
2025-06-27T16:32+0300
экономика
промышленность
москва
европа
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/83349/06/833490658_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_0281b448546ad1ffc7bd4a2fe6f37e45.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировой рынок металлов стагнирует, один из ключевых факторов - спад автомобилестроения, сообщил журналистам вице-президент - руководитель Сбытового дивизиона "Норникеля" Антон Берлин в кулуарах годового собрания акционеров. По словам Берлина, в Европе сейчас наблюдается серьезный спад экономики, в Китае - рост, но уже не такой бурный, а в США некоторое оживление экономики. "В глобальном масштабе я бы сказал, что потребление металлов стагнирует. Оно двигается очень слабо. Для нас один из главных секторов - это автомобилестроение. Автомобилестроение по сути не преодолело тот кризис, который ушел с начала пандемии. Мы до сих пор по объему производства автомобилей в целом не вышли на уровень 2019 года", - рассказал он. Как заметил Берлин, предполагалось, что в 2025 году будет где-то 120 миллионов автомобилей, но фактически ожидается 91-92 миллиона. "Десятки миллионов автомобилей за этот шестилетний период, которые не произведены, соответственно, они не потребили металлы. Это сильно сказалось в целом на экономике цветных и драгоценных металлов", - добавил Берлин, отметив, что также "Норникель" видит ослабление потребительского спроса.
https://1prime.ru/20250627/platina-858972374.html
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83349/06/833490658_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_2ef5b206be3cbc75a7a3a8c1608d6919.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, москва, европа, норникель
Экономика, Промышленность, МОСКВА, ЕВРОПА, Норникель
16:32 27.06.2025
 
Мировой рынок металлов стагнирует, заявили в "Норникеле"

Вице-президент "Норникеля" Берлин: мировой рынок металлов стагнирует

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд "Норникеля" на Красноярском экономическом форуме 2019
Стенд Норникеля на Красноярском экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировой рынок металлов стагнирует, один из ключевых факторов - спад автомобилестроения, сообщил журналистам вице-президент - руководитель Сбытового дивизиона "Норникеля" Антон Берлин в кулуарах годового собрания акционеров.
По словам Берлина, в Европе сейчас наблюдается серьезный спад экономики, в Китае - рост, но уже не такой бурный, а в США некоторое оживление экономики.
"В глобальном масштабе я бы сказал, что потребление металлов стагнирует. Оно двигается очень слабо. Для нас один из главных секторов - это автомобилестроение. Автомобилестроение по сути не преодолело тот кризис, который ушел с начала пандемии. Мы до сих пор по объему производства автомобилей в целом не вышли на уровень 2019 года", - рассказал он.
Как заметил Берлин, предполагалось, что в 2025 году будет где-то 120 миллионов автомобилей, но фактически ожидается 91-92 миллиона.
"Десятки миллионов автомобилей за этот шестилетний период, которые не произведены, соответственно, они не потребили металлы. Это сильно сказалось в целом на экономике цветных и драгоценных металлов", - добавил Берлин, отметив, что также "Норникель" видит ослабление потребительского спроса.
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
В "Норникеле" объяснили рост биржевых цен на платину
16:02
 
ЭкономикаПромышленностьМОСКВАЕВРОПАНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала