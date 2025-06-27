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В аэропорту Сочи столкнулся два самолета
В аэропорту Сочи столкнулся два самолета - 27.06.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи столкнулся два самолета
Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи, пострадавших нет, организована проверка, сообщили в... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T22:14+0300
2025-06-27T22:14+0300
2025-06-27T22:14+0300
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СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи, пострадавших нет, организована проверка, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", - говорится в сообщении. Согласно опубликованным в Telegram-канале ведомства фотографиям, повреждения конструкций самолетов незначительные. Транспортная прокуратура Сочи проводит проверку после авиационного происшествия. По итогам проверки при необходимости будут приняты дополнительные меры реагирования.
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сочи, аэропорт, столкновение
Происшествия, СОЧИ, аэропорт, столкновение
В аэропорту Сочи столкнулся два самолета
Южная транспортная прокуратура: в аэропорту Сочи столкнулся два самолета
СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи, пострадавших нет, организована проверка, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованным в Telegram-канале ведомства фотографиям, повреждения конструкций самолетов незначительные.
Транспортная прокуратура Сочи проводит проверку после авиационного происшествия. По итогам проверки при необходимости будут приняты дополнительные меры реагирования.
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