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В аэропорту Сочи столкнулся два самолета

В аэропорту Сочи столкнулся два самолета - 27.06.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Сочи столкнулся два самолета

Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи, пострадавших нет, организована проверка, сообщили в... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T22:14+0300

2025-06-27T22:14+0300

2025-06-27T22:14+0300

происшествия

сочи

аэропорт

столкновение

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СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи, пострадавших нет, организована проверка, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", - говорится в сообщении. Согласно опубликованным в Telegram-канале ведомства фотографиям, повреждения конструкций самолетов незначительные. Транспортная прокуратура Сочи проводит проверку после авиационного происшествия. По итогам проверки при необходимости будут приняты дополнительные меры реагирования.

https://1prime.ru/20250609/lavrov-858335776.html

сочи

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сочи, аэропорт, столкновение