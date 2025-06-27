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"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России - 27.06.2025, ПРАЙМ
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"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России
"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России
Новый, 18-й, пакет антироссийских санкций кажется привлекательным, но не принесет результата, точно так же, как и прежние. С таким заявлением выступил перед... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T21:37+0300
2025-06-27T21:38+0300
экономика
роберт фицо
санкции против рф
заявление
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Новый, 18-й, пакет антироссийских санкций кажется привлекательным, но не принесет результата, точно так же, как и прежние. С таким заявлением выступил перед представителями СМИ премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Видео опубликовало агентство Ruptly."18-й пакет санкций выглядит весьма "секси" для всех, - заявил словацкий премьер. - О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов". Фицо добавил, что не видит ни одной причины снова принимать меры, которые ранее уже доказали свою неэффективность. Словакию в настоящий момент, по его словам, в беспокоит, что расширений санкционных мер может с января 2028 года заблокировать поставку газа из России. При этом он подчеркнул, что его прямая обязанность заключается в защите национальных интересов Словацкой Республики, ее граждан и промышленности.
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роберт фицо, санкции против рф, заявление
Экономика, Роберт Фицо, санкции против РФ, заявление
21:37 27.06.2025 (обновлено: 21:38 27.06.2025)
 
"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России

Фицо: 18-й пакет санкций против РФ выглядит заманчиво, но не будет эффективен

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Новый, 18-й, пакет антироссийских санкций кажется привлекательным, но не принесет результата, точно так же, как и прежние. С таким заявлением выступил перед представителями СМИ премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Видео опубликовало агентство Ruptly.
"18-й пакет санкций выглядит весьма "секси" для всех, - заявил словацкий премьер. - О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов".
Фицо добавил, что не видит ни одной причины снова принимать меры, которые ранее уже доказали свою неэффективность. Словакию в настоящий момент, по его словам, в беспокоит, что расширений санкционных мер может с января 2028 года заблокировать поставку газа из России.
При этом он подчеркнул, что его прямая обязанность заключается в защите национальных интересов Словацкой Республики, ее граждан и промышленности.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо
24 июня, 15:44
 
ЭкономикаРоберт Фицосанкции против РФзаявление
 
 
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