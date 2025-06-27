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"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России
"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России
Новый, 18-й, пакет антироссийских санкций кажется привлекательным, но не принесет результата, точно так же, как и прежние. С таким заявлением выступил перед... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T21:37+0300
2025-06-27T21:37+0300
2025-06-27T21:38+0300
экономика
роберт фицо
санкции против рф
заявление
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Новый, 18-й, пакет антироссийских санкций кажется привлекательным, но не принесет результата, точно так же, как и прежние. С таким заявлением выступил перед представителями СМИ премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Видео опубликовало агентство Ruptly."18-й пакет санкций выглядит весьма "секси" для всех, - заявил словацкий премьер. - О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов". Фицо добавил, что не видит ни одной причины снова принимать меры, которые ранее уже доказали свою неэффективность. Словакию в настоящий момент, по его словам, в беспокоит, что расширений санкционных мер может с января 2028 года заблокировать поставку газа из России. При этом он подчеркнул, что его прямая обязанность заключается в защите национальных интересов Словацкой Республики, ее граждан и промышленности.
https://1prime.ru/20250624/fitso-858854200.html
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роберт фицо, санкции против рф, заявление
Экономика, Роберт Фицо, санкции против РФ, заявление
"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России
Фицо: 18-й пакет санкций против РФ выглядит заманчиво, но не будет эффективен
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Новый, 18-й, пакет антироссийских санкций кажется привлекательным, но не принесет результата, точно так же, как и прежние. С таким заявлением выступил перед представителями СМИ премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Видео опубликовало агентство Ruptly.
"18-й пакет санкций выглядит весьма "секси" для всех, - заявил словацкий премьер. - О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов".
Фицо добавил, что не видит ни одной причины снова принимать меры, которые ранее уже доказали свою неэффективность. Словакию в настоящий момент, по его словам, в беспокоит, что расширений санкционных мер может с января 2028 года заблокировать поставку газа из России.
При этом он подчеркнул, что его прямая обязанность заключается в защите национальных интересов Словацкой Республики, ее граждан и промышленности.
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо