https://1prime.ru/20250627/sanktsii-858980413.html

"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России

"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Весьма секси". В ЕС сделали неожиданное заявление о санкциях против России

Новый, 18-й, пакет антироссийских санкций кажется привлекательным, но не принесет результата, точно так же, как и прежние. С таким заявлением выступил перед... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T21:37+0300

2025-06-27T21:37+0300

2025-06-27T21:38+0300

экономика

роберт фицо

санкции против рф

заявление

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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Новый, 18-й, пакет антироссийских санкций кажется привлекательным, но не принесет результата, точно так же, как и прежние. С таким заявлением выступил перед представителями СМИ премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Видео опубликовало агентство Ruptly."18-й пакет санкций выглядит весьма "секси" для всех, - заявил словацкий премьер. - О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов". Фицо добавил, что не видит ни одной причины снова принимать меры, которые ранее уже доказали свою неэффективность. Словакию в настоящий момент, по его словам, в беспокоит, что расширений санкционных мер может с января 2028 года заблокировать поставку газа из России. При этом он подчеркнул, что его прямая обязанность заключается в защите национальных интересов Словацкой Республики, ее граждан и промышленности.

https://1prime.ru/20250624/fitso-858854200.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роберт фицо, санкции против рф, заявление