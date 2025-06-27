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"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году
"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году, по оценке "Сбера", выросли не менее чем втрое, заявил в интервью РИА... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T06:20+0300
2025-06-27T06:20+0300
2025-06-27T06:20+0300
финансы
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сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году, по оценке "Сбера", выросли не менее чем втрое, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов.
По его словам, количество DDoS-атак на российские компании сегодня по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось, но они стали значительно более сложные.
"Атак стало меньше, но успешных DDoS-атак на российские компании и организации стало в три раза больше. Это означает, что потери этих компаний в бизнесе либо в своей деятельности резко увеличились. По нашей оценке, не менее чем в три раза", - сказал Кузнецов.
Зампред Сбербанка отметил, что в этом году были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнительной власти и различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать, что из-за последствий атаки перестали выполнять какие-либо услуги или сервисы.
"И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты", - заключил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 июня в 10.00 мск.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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финансы, банки, технологии, сбербанк
Финансы, Банки, Технологии, Сбербанк
"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: потери компаний от DDoS-атак выросли втрое
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году, по оценке "Сбера", выросли не менее чем втрое, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов.
По его словам, количество DDoS-атак на российские компании сегодня по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось, но они стали значительно более сложные.
"Атак стало меньше, но успешных DDoS-атак на российские компании и организации стало в три раза больше. Это означает, что потери этих компаний в бизнесе либо в своей деятельности резко увеличились. По нашей оценке, не менее чем в три раза", - сказал Кузнецов.
Зампред Сбербанка отметил, что в этом году были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнительной власти и различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать, что из-за последствий атаки перестали выполнять какие-либо услуги или сервисы.
"И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты", - заключил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 июня в 10.00 мск.