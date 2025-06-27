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Сбербанк начнет снижать ставки по рыночной ипотеке - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк начнет снижать ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк начнет снижать ставки по рыночной ипотеке - 27.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк начнет снижать ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, минимальная теперь составит 21,4%,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:16+0300
2025-06-27T09:16+0300
экономика
финансы
банки
сбербанк
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, минимальная теперь составит 21,4%, сказано в сообщении банка. "С 1 июля "Сбер" снижает ставки по ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса. Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов. Минимальные ставки на "Домклик" - от 21,4%", - сказано в сообщении. Также указывается, что с 30 июня планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт.
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финансы, банки, сбербанк, домклик
Экономика, Финансы, Банки, Сбербанк, Домклик
09:16 27.06.2025
 
Сбербанк начнет снижать ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 п.п.

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, минимальная теперь составит 21,4%, сказано в сообщении банка.
"С 1 июля "Сбер" снижает ставки по ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса. Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов. Минимальные ставки на "Домклик" - от 21,4%", - сказано в сообщении.
Также указывается, что с 30 июня планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт.
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