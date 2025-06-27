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Сбербанк начнет снижать ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк начнет снижать ставки по рыночной ипотеке - 27.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк начнет снижать ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, минимальная теперь составит 21,4%,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T09:16+0300

2025-06-27T09:16+0300

2025-06-27T09:16+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Сбербанк с 1 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, минимальная теперь составит 21,4%, сказано в сообщении банка. "С 1 июля "Сбер" снижает ставки по ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса. Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов. Минимальные ставки на "Домклик" - от 21,4%", - сказано в сообщении. Также указывается, что с 30 июня планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт.

https://1prime.ru/20250626/sberbank-858912053.html

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финансы, банки, сбербанк, домклик