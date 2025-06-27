https://1prime.ru/20250627/sistema-858976755.html
АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций
АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций - 27.06.2025, ПРАЙМ
АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций
АФК "Система" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T18:20+0300
2025-06-27T18:20+0300
2025-06-27T19:31+0300
экономика
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. АФК "Система" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 21,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,75% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 002P-03 с погашением через 1,7 года (630 дней) и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем сделки ожидался не менее 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 июля. Организаторами выступают Альфа-банк, инвестбанк "Синары", Совкомбанк, Т-Банк и GI Solutions.
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афк "система", размещение, объем
Экономика, АФК "Система", размещение, объем
АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций
РИА Новости: АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций до 12 млрд руб
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. АФК "Система" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 21,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,75% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 002P-03 с погашением через 1,7 года (630 дней) и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем сделки ожидался не менее 5 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 июля. Организаторами выступают Альфа-банк, инвестбанк "Синары", Совкомбанк, Т-Банк и GI Solutions.
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций