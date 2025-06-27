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Премьер Словакии выразил обеспокоенность из-за ситуации с энергоресурсами
Премьер Словакии выразил обеспокоенность из-за ситуации с энергоресурсами - 27.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии выразил обеспокоенность из-за ситуации с энергоресурсами
Власти многих стран в Европейском союзе понимают обеспокоенность Словакии из-за ситуации с энергоресурсами после возможной остановки импорта сырья из России,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T12:15+0300
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экономика
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БРАТИСЛАВА, 27 июн - ПРАЙМ. Власти многих стран в Европейском союзе понимают обеспокоенность Словакии из-за ситуации с энергоресурсами после возможной остановки импорта сырья из России, заявил премьер республики Роберт Фицо. "Могу подтвердить, что в кулуарных разговорах с премьерами я узнал, что тема цен на энергию является чрезвычайно важной для многих и многие понимают нашу проблему" , - сказал Фицо журналистам.По словам Фицо, Словакия обеспокоена возможным увеличением транзитных пошлин после остановки импорта российского энергосырья в Европейский союз, а также вопросом о компенсациях для словацких домохозяйств и промышленности в случае значительного роста цен на газ. "Договор с "Газпромом" у нас до 2034 года… Если мы перестанем брать (газ - ред.) 1 января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 16-20 миллиардов евро. Мы спрашиваем (Европейскую комиссию - ред.): кто заплатит, если мы проиграем? Комиссия говорит, что окажет нам юридическую помощь. Хорошо. А если проиграем? Кто за это заплатит?", - заключил Фицо. Он подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России.
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газ, словакия, запад, роберт фицо, ес, газпром
Экономика, Газ, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, Роберт Фицо, ЕС, Газпром
Премьер Словакии выразил обеспокоенность из-за ситуации с энергоресурсами
Фицо: в ЕС понимают обеспокоенность Словакии из-за ситуации с энергоресурсами
БРАТИСЛАВА, 27 июн - ПРАЙМ. Власти многих стран в Европейском союзе понимают обеспокоенность Словакии из-за ситуации с энергоресурсами после возможной остановки импорта сырья из России, заявил премьер республики Роберт Фицо.
"Могу подтвердить, что в кулуарных разговорах с премьерами я узнал, что тема цен на энергию является чрезвычайно важной для многих и многие понимают нашу проблему" , - сказал Фицо журналистам.
По словам Фицо, Словакия обеспокоена возможным увеличением транзитных пошлин после остановки импорта российского энергосырья в Европейский союз, а также вопросом о компенсациях для словацких домохозяйств и промышленности в случае значительного роста цен на газ.
"Договор с "Газпромом" у нас до 2034 года… Если мы перестанем брать (газ - ред.) 1 января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 16-20 миллиардов евро. Мы спрашиваем (Европейскую комиссию - ред.): кто заплатит, если мы проиграем? Комиссия говорит, что окажет нам юридическую помощь. Хорошо. А если проиграем? Кто за это заплатит?", - заключил Фицо.
Он подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России.
ЕС может ввести антироссийские санкции и без согласия Венгрии и Словакии