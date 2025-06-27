https://1prime.ru/20250627/smi-858966973.html

Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР

Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР - 27.06.2025, ПРАЙМ

Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР

Французские производители коньяка достигли предварительной договоренности о минимальных импортных ценах для китайского рынка, передает агентство Рейтер со... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:29+0300

2025-06-27T14:29+0300

2025-06-27T14:29+0300

экономика

бизнес

китай

франция

москва

эммануэль макрон

си цзиньпин

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/76401/11/764011144_0:167:3288:2017_1920x0_80_0_0_42c4f7a7efa99b5151302f2606d7908b.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Французские производители коньяка достигли предварительной договоренности о минимальных импортных ценах для китайского рынка, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Президент Франции Эммануэль Макрон в конце мая обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, по его словам, стороны договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка. "Французские производители коньяка достигли предварительной договоренности о минимальных ценах на импорт для китайского рынка, но Китай окончательно утвердит ее только в том случае, если будет достигнут прогресс в отдельном споре о пошлинах ЕС на электромобили китайского производства", - говорится в материале агентства. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основным потребителем французского коньяка являются США (38%) и Китай (25%).

https://1prime.ru/20250523/konyak-857879221.html

китай

франция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, франция, москва, эммануэль макрон, си цзиньпин, ес, ек