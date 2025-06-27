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Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР
Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР - 27.06.2025, ПРАЙМ
Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР
Французские производители коньяка достигли предварительной договоренности о минимальных импортных ценах для китайского рынка, передает агентство Рейтер со... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:29+0300
2025-06-27T14:29+0300
экономика
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Французские производители коньяка достигли предварительной договоренности о минимальных импортных ценах для китайского рынка, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Президент Франции Эммануэль Макрон в конце мая обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, по его словам, стороны договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка. "Французские производители коньяка достигли предварительной договоренности о минимальных ценах на импорт для китайского рынка, но Китай окончательно утвердит ее только в том случае, если будет достигнут прогресс в отдельном споре о пошлинах ЕС на электромобили китайского производства", - говорится в материале агентства. Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%. Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основным потребителем французского коньяка являются США (38%) и Китай (25%).
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бизнес, китай, франция, москва, эммануэль макрон, си цзиньпин, ес, ек
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, ЕС, ЕК
14:29 27.06.2025
 
Во Франции договорились о минимальных импортных ценах на коньяк для КНР

Reuters: французские производители коньяка договорились о минимальных ценах для Китая

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЦех контроля качества розлива коньячной продукции
Цех контроля качества розлива коньячной продукции - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Французские производители коньяка достигли предварительной договоренности о минимальных импортных ценах для китайского рынка, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Президент Франции Эммануэль Макрон в конце мая обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, по его словам, стороны договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка.
"Французские производители коньяка достигли предварительной договоренности о минимальных ценах на импорт для китайского рынка, но Китай окончательно утвердит ее только в том случае, если будет достигнут прогресс в отдельном споре о пошлинах ЕС на электромобили китайского производства", - говорится в материале агентства.
Как отмечали европейские СМИ, меры Китая стали ответом на расследование ЕС в отношении китайских электрокаров. Еврокомиссия 4 октября сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя сборы составят до 36,3%.
Коньячная промышленность, в которой заняты более 72 тысяч человек во Франции, крайне зависима от экспорта, на который приходится 98% продаж на сумму 3,35 миллиарда евро. Основным потребителем французского коньяка являются США (38%) и Китай (25%).
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