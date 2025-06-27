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Названо лучшее общественное пространство в России

Названо лучшее общественное пространство в России - 27.06.2025, ПРАЙМ

Названо лучшее общественное пространство в России

Прогулочный комплекс "Новая Ривьера" в Сочи получил награду 17-й федеральной премии URBAN AWARDS 2025 в номинации "Лучшее городское общественное пространство,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T20:13+0300

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россия

премия

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СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Прогулочный комплекс "Новая Ривьера" в Сочи получил награду 17-й федеральной премии URBAN AWARDS 2025 в номинации "Лучшее городское общественное пространство, созданное застройщиком", сообщили в пресс-службе администрации Сочи. "Сочинская морская набережная "Ривьера" признана лучшим общественным пространством России 2025 года. Она стала лауреатом сразу двух престижных премий: URBAN AWARDS 2025 в номинации "Лучшее городское общественное пространство, созданное застройщиком" и специальной награды-диплома и шильдика Лауреата международного жюри - в номинации "Некоммерческие общественные пространства 2025", - говорится в сообщении. Общая площадь нового городского пространства Сочи - 40 000 квадратных метров. Знаковыми элементами пляжной территории стали амфитеатр из экоматериалов с видом на море, пешеходный мост "Волшебный лист", который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс "Ривьера", благоустроенные пляжи с оборудованной инфраструктурой, в том числе для маломобильных граждан, а также пространства для тренировок и уличных выступлений артистов. "Проект стал результатом открытого конкурса и общественных обсуждений. Сегодня он отражает пожелания жителей и бережно интегрирует культурное наследие Сочи. Общественное пространство стало очень выразительным архитектурным объектом, точкой притяжения для гостей и жителей", - приводит слова исполняющей обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Оксаны Сергиенко пресс-служба городской мэрии.

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