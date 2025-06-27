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Названо лучшее общественное пространство в России - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Названо лучшее общественное пространство в России
Названо лучшее общественное пространство в России - 27.06.2025, ПРАЙМ
Названо лучшее общественное пространство в России
Прогулочный комплекс "Новая Ривьера" в Сочи получил награду 17-й федеральной премии URBAN AWARDS 2025 в номинации "Лучшее городское общественное пространство,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T20:13+0300
2025-06-27T20:13+0300
россия
премия
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СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Прогулочный комплекс "Новая Ривьера" в Сочи получил награду 17-й федеральной премии URBAN AWARDS 2025 в номинации "Лучшее городское общественное пространство, созданное застройщиком", сообщили в пресс-службе администрации Сочи. "Сочинская морская набережная "Ривьера" признана лучшим общественным пространством России 2025 года. Она стала лауреатом сразу двух престижных премий: URBAN AWARDS 2025 в номинации "Лучшее городское общественное пространство, созданное застройщиком" и специальной награды-диплома и шильдика Лауреата международного жюри - в номинации "Некоммерческие общественные пространства 2025", - говорится в сообщении. Общая площадь нового городского пространства Сочи - 40 000 квадратных метров. Знаковыми элементами пляжной территории стали амфитеатр из экоматериалов с видом на море, пешеходный мост "Волшебный лист", который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс "Ривьера", благоустроенные пляжи с оборудованной инфраструктурой, в том числе для маломобильных граждан, а также пространства для тренировок и уличных выступлений артистов. "Проект стал результатом открытого конкурса и общественных обсуждений. Сегодня он отражает пожелания жителей и бережно интегрирует культурное наследие Сочи. Общественное пространство стало очень выразительным архитектурным объектом, точкой притяжения для гостей и жителей", - приводит слова исполняющей обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Оксаны Сергиенко пресс-служба городской мэрии.
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россия, премия
РОССИЯ, премия
20:13 27.06.2025
 
Названо лучшее общественное пространство в России

Морскую набережную Ривьеры в Сочи признали лучшим общественным пространством РФ

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКурортный сезон в Сочи
Курортный сезон в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СОЧИ, 27 июн - ПРАЙМ. Прогулочный комплекс "Новая Ривьера" в Сочи получил награду 17-й федеральной премии URBAN AWARDS 2025 в номинации "Лучшее городское общественное пространство, созданное застройщиком", сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
"Сочинская морская набережная "Ривьера" признана лучшим общественным пространством России 2025 года. Она стала лауреатом сразу двух престижных премий: URBAN AWARDS 2025 в номинации "Лучшее городское общественное пространство, созданное застройщиком" и специальной награды-диплома и шильдика Лауреата международного жюри - в номинации "Некоммерческие общественные пространства 2025", - говорится в сообщении.
Общая площадь нового городского пространства Сочи - 40 000 квадратных метров. Знаковыми элементами пляжной территории стали амфитеатр из экоматериалов с видом на море, пешеходный мост "Волшебный лист", который связал единым пешеходным маршрутом морской порт Сочи и пляжный комплекс "Ривьера", благоустроенные пляжи с оборудованной инфраструктурой, в том числе для маломобильных граждан, а также пространства для тренировок и уличных выступлений артистов.
"Проект стал результатом открытого конкурса и общественных обсуждений. Сегодня он отражает пожелания жителей и бережно интегрирует культурное наследие Сочи. Общественное пространство стало очень выразительным архитектурным объектом, точкой притяжения для гостей и жителей", - приводит слова исполняющей обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Оксаны Сергиенко пресс-служба городской мэрии.
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