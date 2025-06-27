https://1prime.ru/20250627/soglashenie-858952684.html

Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС

Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ

Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС

Казахстан и Россия планируют подписать межправительственное соглашение по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в республике до конца года, завил... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:30+0300

2025-06-27T08:30+0300

2025-06-27T08:30+0300

энергетика

россия

казахстан

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АЛМА-АТА, 27 июн - ПРАЙМ. Казахстан и Россия планируют подписать межправительственное соглашение по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в республике до конца года, завил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. "Окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения. Как вы знаете, состоялось заседание межведомственной комиссии, которое рассмотрело и утвердило итоги конкурсного процесса, потом окончательные решения по подтверждению выводов межведомственной комиссии были закреплены на энергетическом совете. Теперь мы перешли непосредственно к межправительственному соглашению. До конца текущего года мы планируем подписать данное соглашение", - сказал Саткалиев в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов. Четырнадцатого июня Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта.

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россия, казахстан, алма-ата, астана, росатом