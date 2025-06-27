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Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС
Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС
Казахстан и Россия планируют подписать межправительственное соглашение по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в республике до конца года, завил... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:30+0300
2025-06-27T08:30+0300
энергетика
россия
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алма-ата
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АЛМА-АТА, 27 июн - ПРАЙМ. Казахстан и Россия планируют подписать межправительственное соглашение по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в республике до конца года, завил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. "Окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения. Как вы знаете, состоялось заседание межведомственной комиссии, которое рассмотрело и утвердило итоги конкурсного процесса, потом окончательные решения по подтверждению выводов межведомственной комиссии были закреплены на энергетическом совете. Теперь мы перешли непосредственно к межправительственному соглашению. До конца текущего года мы планируем подписать данное соглашение", - сказал Саткалиев в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов. Четырнадцатого июня Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта.
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Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, Астана, Росатом
08:30 27.06.2025
 
Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС

Казахстан и РФ планируют подписать соглашение по строительству АЭС до конца года

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАтомная электростанция
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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АЛМА-АТА, 27 июн - ПРАЙМ. Казахстан и Россия планируют подписать межправительственное соглашение по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в республике до конца года, завил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
"Окончательное решение будет приниматься по итогам подписания межправительственного соглашения. Как вы знаете, состоялось заседание межведомственной комиссии, которое рассмотрело и утвердило итоги конкурсного процесса, потом окончательные решения по подтверждению выводов межведомственной комиссии были закреплены на энергетическом совете. Теперь мы перешли непосредственно к межправительственному соглашению. До конца текущего года мы планируем подписать данное соглашение", - сказал Саткалиев в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов.
Четырнадцатого июня Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
"Росэнергоатом" назвал сроки начала строительства новой Приморской АЭС
23 июня, 15:27
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНАЛМА-АТААстанаРосатом
 
 
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