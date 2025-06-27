Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250627/soglasheniya-858980666.html
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках - 27.06.2025, ПРАЙМ
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T22:11+0300
2025-06-27T22:11+0300
политика
россия
денонсация соглашений
обмен
информация
ядерная энергия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии, соответствующий документ опубликован на сайте официальной и правовой информации."В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в городе Стокгольме 13 января 1988 года", - говорится в распоряжении.Министерству иностранных дел России поручено уведомить шведскую сторону о принятом решении.
https://1prime.ru/20250626/shvetsiya-858918027.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, денонсация соглашений, обмен, информация, ядерная энергия
Политика, РОССИЯ, денонсация соглашений, обмен, информация, ядерная энергия
22:11 27.06.2025
 
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках

РФ денонсирует соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии, соответствующий документ опубликован на сайте официальной и правовой информации.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в городе Стокгольме 13 января 1988 года", - говорится в распоряжении.
Министерству иностранных дел России поручено уведомить шведскую сторону о принятом решении.
Флаг Швеции
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году
Вчера, 10:22
 
ПолитикаРОССИЯденонсация соглашенийобменинформацияядерная энергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала