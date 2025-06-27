https://1prime.ru/20250627/soglasheniya-858980666.html
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках - 27.06.2025, ПРАЙМ
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T22:11+0300
2025-06-27T22:11+0300
2025-06-27T22:11+0300
политика
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денонсация соглашений
обмен
информация
ядерная энергия
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии, соответствующий документ опубликован на сайте официальной и правовой информации."В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в городе Стокгольме 13 января 1988 года", - говорится в распоряжении.Министерству иностранных дел России поручено уведомить шведскую сторону о принятом решении.
https://1prime.ru/20250626/shvetsiya-858918027.html
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россия, денонсация соглашений, обмен, информация, ядерная энергия
Политика, РОССИЯ, денонсация соглашений, обмен, информация, ядерная энергия
РФ денонсирует договоры со Швецией об обмене данными о ядерных установках
РФ денонсирует соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии, соответствующий документ опубликован на сайте официальной и правовой информации.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в городе Стокгольме 13 января 1988 года", - говорится в распоряжении.
Министерству иностранных дел России поручено уведомить шведскую сторону о принятом решении.
Швеция намерена достичь цели НАТО по оборонным расходам к 2030 году