https://1prime.ru/20250627/spg-858959957.html

Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию

Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию - 27.06.2025, ПРАЙМ

Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию

Россия заинтересована в стабильных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T11:59+0300

2025-06-27T11:59+0300

2025-06-27T11:59+0300

энергетика

россия

турция

спг

газ

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в стабильных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Российская сторона выразила свою заинтересованность в стабильных поставках СПГ и заявила о готовности к совместным инвестициям в развитие газового рынка Турции", – говорится в протоколе.

https://1prime.ru/20250627/gaz-858959157.html

турция

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россия, турция, спг, газ