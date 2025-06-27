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Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию
Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию
Россия заинтересована в стабильных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:59+0300
2025-06-27T11:59+0300
2025-06-27T11:59+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в стабильных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Российская сторона выразила свою заинтересованность в стабильных поставках СПГ и заявила о готовности к совместным инвестициям в развитие газового рынка Турции", – говорится в протоколе.
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россия, турция, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СПГ, Газ
Россия выразила заинтересованность в стабильных поставках СПГ в Турцию
Россия заявила о готовности к инвестициям в развитие газового рынка Турции
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в стабильных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, готова к совместным инвестициям в развитие газового рынка страны, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Российская сторона выразила свою заинтересованность в стабильных поставках СПГ и заявила о готовности к совместным инвестициям в развитие газового рынка Турции", – говорится в протоколе.
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа