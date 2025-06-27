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США планируют заключить до 10 новых торговых соглашений

США планируют заключить до 10 новых торговых соглашений - 27.06.2025, ПРАЙМ

США планируют заключить до 10 новых торговых соглашений

США рассчитывают подписать до десяти новых торговых соглашений с ключевыми международными партнерами в ближайшие месяцы, заявил в пятницу министр финансов... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:00+0300

2025-06-27T16:00+0300

2025-06-27T16:00+0300

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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. США рассчитывают подписать до десяти новых торговых соглашений с ключевыми международными партнерами в ближайшие месяцы, заявил в пятницу министр финансов страны Скотт Бессент. "Президент Дональд Трамп создал максимальные рычаги для переговоров, заявив, что если соглашений не будет, то он готов вернуть импортные пошлины на уровень 2 апреля. В результате страны выходят на нас с очень хорошими предложениями", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business. Министр подчеркнул, что США уже достигли прогресса в переговорах с Великобританией и Китаем и теперь намерены подписать от 10 до 12 соглашений с 18 основными торговыми партнерами. "Если нам удастся оформить эти сделки и еще несколько важных соглашений, мы рассчитываем завершить всю торговую повестку к Дню труда (отмечается в США 1 сентября - ред.)", - отметил глава американского минфина. По словам Бессента, новая торговая политика США в сочетании с налоговыми реформами и дерегуляцией "позволит существенно ускорить" рост американской экономики. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.

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сша, мировая экономика, торговля