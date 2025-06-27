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США продлили разрешение на операции с рядом российских банков - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США продлили разрешение на операции с рядом российских банков
США продлили разрешение на операции с рядом российских банков - 27.06.2025, ПРАЙМ
США продлили разрешение на операции с рядом российских банков
США до 19 декабря 2025 года продлили разрешение на операции с российскими финансовыми организациями, Банком России и Национальным клиринговым центром (НКЦ) для... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T21:47+0300
2025-06-27T21:47+0300
экономика
минфин сша
финансовые операции
банки
россия
атомная энергетика
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. США до 19 декабря 2025 года продлили разрешение на операции с российскими финансовыми организациями, Банком России и Национальным клиринговым центром (НКЦ) для расчетов по сделкам в атомной энергетике, следует из опубликованной лицензии американского министерства финансов. "Все транзакции, запрещенные Исполнительным указом (E.O.) 14024, включающие одну или несколько из следующих организаций, которые связаны с гражданской атомной энергетикой, разрешены до 12.01 утра по восточному стандартному времени 19 декабря 2025 года", - указано в документе. В списке организаций указаны Газпромбанк, Внешэкономбанк, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Банк "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", а также НКЦ и Банк России.
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минфин сша, финансовые операции, банки, россия, атомная энергетика
Экономика, Минфин США, финансовые операции, Банки, РОССИЯ, атомная энергетика
21:47 27.06.2025
 
США продлили разрешение на операции с рядом российских банков

Минфин: США продлили разрешение на операции с банками РФ в атомной энергетике

© fotolia.com / rabbit75_fotМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© fotolia.com / rabbit75_fot
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ВАШИНГТОН, 27 июн - ПРАЙМ. США до 19 декабря 2025 года продлили разрешение на операции с российскими финансовыми организациями, Банком России и Национальным клиринговым центром (НКЦ) для расчетов по сделкам в атомной энергетике, следует из опубликованной лицензии американского министерства финансов.
"Все транзакции, запрещенные Исполнительным указом (E.O.) 14024, включающие одну или несколько из следующих организаций, которые связаны с гражданской атомной энергетикой, разрешены до 12.01 утра по восточному стандартному времени 19 декабря 2025 года", - указано в документе.
В списке организаций указаны Газпромбанк, Внешэкономбанк, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Банк "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", а также НКЦ и Банк России.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
"Экономика Украины обгонит российскую". Минфин США спрогнозировал чудо
12 июня, 17:50
 
ЭкономикаМинфин СШАфинансовые операцииБанкиРОССИЯатомная энергетика
 
 
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