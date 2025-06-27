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В Госдуме допустили более строгие санкции в отношении Telegram
В Госдуме допустили более строгие санкции в отношении Telegram - 27.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме допустили более строгие санкции в отношении Telegram
С введением национального многофункционального сервиса в РФ к Telegram могут применяться более строгие санкции, сказал глава комитета ГД по информполитике... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:50+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. С введением национального многофункционального сервиса в РФ к Telegram могут применяться более строгие санкции, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас, поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, это по сути доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей", - сказал он на Международном Невском форуме. При этом депутат отметил, что это не значит, что Telegram или WhatsApp нужно "срочно запретить" в РФ. "Приглашаем наших иностранных партнёров к сотрудничеству", - добавил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
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Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Telegram, WhatsApp
В Госдуме допустили более строгие санкции в отношении Telegram
Боярский: после создания нацмесседжера к Telegram могут применяться строгие санкции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - ПРАЙМ. С введением национального многофункционального сервиса в РФ к Telegram могут применяться более строгие санкции, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас, поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, это по сути доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей", - сказал он на Международном Невском форуме.
При этом депутат отметил, что это не значит, что Telegram или WhatsApp нужно "срочно запретить" в РФ.
"Приглашаем наших иностранных партнёров к сотрудничеству", - добавил парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
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