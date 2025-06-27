https://1prime.ru/20250627/tovarooborot-858956880.html

Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией

Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией - 27.06.2025, ПРАЙМ

Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией

Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T10:46+0300

2025-06-27T10:46+0300

2025-06-27T10:46+0300

экономика

россия

белоруссия

бизнес

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 1,8 раза. Если поставить на весы и взвесить, сколько в росте объема товарооборота весит наше межрегиональное сотрудничество, по моим подсчетам - это не менее 70%", - сказала она в рамках встречи с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Белоруссии. Матвиенко добавила, что по итогам 2024 года взаимный товарооборот побил очередной рекорд и составил 4,6 триллиона рублей. "Мы теперь в рублях считаем", - уточнила спикер Совфеда. Кроме того, председатель Совета Федерации считает, что на качественно новый уровень вышли промышленные, образовательные, гуманитарные связи, проекты в сфере высоких технологий. А также, по ее словам, динамично развивается и туристическая отрасль. "Взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год. Все это во многом результат межрегионального сотрудничества, в которое в той или иной степени вовлечены практически все регионы наших стран", - сказала Матвиенко. Спикер Совфеда подчеркнула, что торгово-экономические отношения РФ и республики развиваются стабильно, ритмично, многопланово. XII Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня.

https://1prime.ru/20250625/lavrov-858890305.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, бизнес, товарооборот