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Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250627/tovarooborot-858956880.html
Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией
Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией - 27.06.2025, ПРАЙМ
Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией
Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T10:46+0300
2025-06-27T10:46+0300
экономика
россия
белоруссия
бизнес
товарооборот
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 1,8 раза. Если поставить на весы и взвесить, сколько в росте объема товарооборота весит наше межрегиональное сотрудничество, по моим подсчетам - это не менее 70%", - сказала она в рамках встречи с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Белоруссии. Матвиенко добавила, что по итогам 2024 года взаимный товарооборот побил очередной рекорд и составил 4,6 триллиона рублей. "Мы теперь в рублях считаем", - уточнила спикер Совфеда. Кроме того, председатель Совета Федерации считает, что на качественно новый уровень вышли промышленные, образовательные, гуманитарные связи, проекты в сфере высоких технологий. А также, по ее словам, динамично развивается и туристическая отрасль. "Взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год. Все это во многом результат межрегионального сотрудничества, в которое в той или иной степени вовлечены практически все регионы наших стран", - сказала Матвиенко. Спикер Совфеда подчеркнула, что торгово-экономические отношения РФ и республики развиваются стабильно, ритмично, многопланово. XII Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня.
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россия, белоруссия, бизнес, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Бизнес, товарооборот
10:46 27.06.2025
 
Матвиенко отметила рост взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией

Матвиенко: взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией за пять лет вырос в 1,8 раза

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 1,8 раза. Если поставить на весы и взвесить, сколько в росте объема товарооборота весит наше межрегиональное сотрудничество, по моим подсчетам - это не менее 70%", - сказала она в рамках встречи с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Белоруссии.
Матвиенко добавила, что по итогам 2024 года взаимный товарооборот побил очередной рекорд и составил 4,6 триллиона рублей. "Мы теперь в рублях считаем", - уточнила спикер Совфеда.
Кроме того, председатель Совета Федерации считает, что на качественно новый уровень вышли промышленные, образовательные, гуманитарные связи, проекты в сфере высоких технологий. А также, по ее словам, динамично развивается и туристическая отрасль.
"Взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год. Все это во многом результат межрегионального сотрудничества, в которое в той или иной степени вовлечены практически все регионы наших стран", - сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что торгово-экономические отношения РФ и республики развиваются стабильно, ритмично, многопланово.
XII Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня.
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