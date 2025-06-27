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Россия и Турция договорились увеличить товарооборот сельхоз продукции

Россия и Турция договорились увеличить товарооборот сельхоз продукции - 27.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Турция договорились увеличить товарооборот сельхоз продукции

Россия и Турция договорились укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе чтобы увеличить товарооборот сельскохозяйственной продукции... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:19+0300

2025-06-27T12:19+0300

2025-06-27T12:19+0300

экономика

россия

турция

сельское хозяйство

товарооборот

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Турция договорились укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе чтобы увеличить товарооборот сельскохозяйственной продукции между странами, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны договорились продолжить укрепление двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства с целью увеличения и диверсификации российско-турецкого товарооборота сельскохозяйственной продукции", - сказано в документе. Кроме того, страны будут развивать научно-техническое сотрудничество в области генетического усовершенствования, вакцин и сельскохозяйственного образования. Россия и Турция также договорились провести следующее заседание Исполнительного комитета по сельскому хозяйству в 2025-2026 годах.

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турция

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россия, турция, сельское хозяйство, товарооборот