https://1prime.ru/20250627/tramp-858978186.html
США и Китай договорились о развитии торговых отношений, заявил Трамп
США и Китай договорились о развитии торговых отношений, заявил Трамп - 27.06.2025, ПРАЙМ
США и Китай договорились о развитии торговых отношений, заявил Трамп
США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу американский президент Дональд... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T19:19+0300
2025-06-27T19:19+0300
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экономика
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ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп."Мы заключили соглашение с Китаем. Реализация начнется немного позже", - сказал Трамп журналистам, добавив, что переговоры с рядом других стран по устранению торговых разногласий также продолжаются.По словам американского лидера, в ближайшее время США уведомят партнеров, не успевших заключить торговые соглашения с Вашингтоном, об условиях ведения бизнеса на американском рынке.
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дональд трамп, сша, китай, договоренность, торговые отношения, развитие
Экономика, Дональд Трамп, США, КИТАЙ, договоренность, торговые отношения, развитие
США и Китай договорились о развитии торговых отношений, заявил Трамп
Трамп: США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений
ВАШИНГТОН, 27 июн – ПРАЙМ. США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"Мы заключили соглашение с Китаем. Реализация начнется немного позже", - сказал Трамп журналистам, добавив, что переговоры с рядом других стран по устранению торговых разногласий также продолжаются.
По словам американского лидера, в ближайшее время США уведомят партнеров, не успевших заключить торговые соглашения с Вашингтоном, об условиях ведения бизнеса на американском рынке.
Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем