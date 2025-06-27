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Посол США Трейси завершает работу в России

Посол США Трейси завершает работу в России - 27.06.2025, ПРАЙМ

Посол США Трейси завершает работу в России

Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву, сообщили в американской дипмиссии в РФ. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:07+0300

2025-06-27T08:07+0300

2025-06-27T08:07+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву, сообщили в американской дипмиссии в РФ. "Посол США Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

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