Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол США Трейси завершает работу в России - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250627/treysi-858951808.html
Посол США Трейси завершает работу в России
Посол США Трейси завершает работу в России - 27.06.2025, ПРАЙМ
Посол США Трейси завершает работу в России
Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву, сообщили в американской дипмиссии в РФ. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:07+0300
2025-06-27T08:07+0300
политика
бизнес
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84304/04/843040485_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_e254ffabf0be122b35ae72a47eaea136.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву, сообщили в американской дипмиссии в РФ. "Посол США Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
https://1prime.ru/20250627/neft-858851302.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84304/04/843040485_647:0:3378:2048_1920x0_80_0_0_95f495a3e017ee1297f6c52d5508dfa0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша
Политика, Бизнес, РОССИЯ, США
08:07 27.06.2025
 
Посол США Трейси завершает работу в России

Посол США в России Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси
Посол США в России Линн Трейси - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву, сообщили в американской дипмиссии в РФ.
"Посол США Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Россия, США и саудиты сыграют втроем, поставив на кон нефть
06:06
 
ПолитикаБизнесРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала