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Посол США Трейси завершает работу в России
Посол США Трейси завершает работу в России - 27.06.2025, ПРАЙМ
Посол США Трейси завершает работу в России
Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву, сообщили в американской дипмиссии в РФ. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:07+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву, сообщили в американской дипмиссии в РФ. "Посол США Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
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бизнес, россия, сша
Политика, Бизнес, РОССИЯ, США
Посол США Трейси завершает работу в России
Посол США в России Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву, сообщили в американской дипмиссии в РФ.
"Посол США Линн Трейси завершает работу в России… покидает Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
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