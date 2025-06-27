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ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал"

ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал" - 27.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал"

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг инвестиционной компании "Прайвет Капитал", их действие... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T07:41+0300

2025-06-27T07:41+0300

2025-06-27T07:41+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг инвестиционной компании "Прайвет Капитал", их действие прекратится с 27 октября, говорится в сообщении регулятора. "Банк России 26 июня 2025 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании "Прайвет Капитал", - говорится в сообщении. Действие лицензий прекращается с 27 октября. Компания обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26 октября. Основанием для аннулирования лицензий послужили неоднократное в течение одного года неисполнение предписаний ЦБ РФ, неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с этим законом. Кроме того, компания неоднократно нарушала в течение одного года требования законодательства о ценных бумагах. В частности, компания допускала нарушения при осуществлении брокерской деятельности, в части ведения внутреннего учета компании, нарушения, связанные с расчетом размера собственных средств, связанные с заполнением и представлением в ЦБ отчетности, нарушение требований к раскрытию информации на своем сайте, нарушения при осуществлении депозитарной деятельности, а также в части организации и осуществлении внутреннего контроля. Также установлена вовлеченность компании в проведение подозрительных операций.

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