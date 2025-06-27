Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал" - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250627/tsb-858950920.html
ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал"
ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал" - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал"
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг инвестиционной компании "Прайвет Капитал", их действие... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T07:41+0300
2025-06-27T07:41+0300
финансы
россия
банки
москва
рф
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858950920.jpg?1750999317
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг инвестиционной компании "Прайвет Капитал", их действие прекратится с 27 октября, говорится в сообщении регулятора. "Банк России 26 июня 2025 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании "Прайвет Капитал", - говорится в сообщении. Действие лицензий прекращается с 27 октября. Компания обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26 октября. Основанием для аннулирования лицензий послужили неоднократное в течение одного года неисполнение предписаний ЦБ РФ, неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с этим законом. Кроме того, компания неоднократно нарушала в течение одного года требования законодательства о ценных бумагах. В частности, компания допускала нарушения при осуществлении брокерской деятельности, в части ведения внутреннего учета компании, нарушения, связанные с расчетом размера собственных средств, связанные с заполнением и представлением в ЦБ отчетности, нарушение требований к раскрытию информации на своем сайте, нарушения при осуществлении депозитарной деятельности, а также в части организации и осуществлении внутреннего контроля. Также установлена вовлеченность компании в проведение подозрительных операций.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, москва, рф, банк россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, РФ, банк Россия, Банк России
07:41 27.06.2025
 
ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал"

ЦБ аннулировал лицензии "Прайвет Капитал" с 27 октября

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг инвестиционной компании "Прайвет Капитал", их действие прекратится с 27 октября, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России 26 июня 2025 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании "Прайвет Капитал", - говорится в сообщении.
Действие лицензий прекращается с 27 октября. Компания обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26 октября.
Основанием для аннулирования лицензий послужили неоднократное в течение одного года неисполнение предписаний ЦБ РФ, неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с этим законом.
Кроме того, компания неоднократно нарушала в течение одного года требования законодательства о ценных бумагах. В частности, компания допускала нарушения при осуществлении брокерской деятельности, в части ведения внутреннего учета компании, нарушения, связанные с расчетом размера собственных средств, связанные с заполнением и представлением в ЦБ отчетности, нарушение требований к раскрытию информации на своем сайте, нарушения при осуществлении депозитарной деятельности, а также в части организации и осуществлении внутреннего контроля. Также установлена вовлеченность компании в проведение подозрительных операций.
 
ФинансыРОССИЯБанкиМОСКВАРФбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала