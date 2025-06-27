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ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ
ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за май снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T16:35+0300
2025-06-27T16:35+0300
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банк россии
финансы
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за май снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам апреля, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 969 миллиардов рублей с 966 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июня вырос до 24,809 триллиона рублей с 24,289 триллиона на начало мая.
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финансы
ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ
ЦБ: доля иностранных ОФЗ в собственности иностранцев за май снизилась до 3,9%
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за май снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России.
Месяцем ранее, по итогам апреля, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 4%.
Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 969 миллиардов рублей с 966 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июня вырос до 24,809 триллиона рублей с 24,289 триллиона на начало мая.
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