https://1prime.ru/20250627/tsb-858974045.html

ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ

ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ - 27.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение доли нерезидентов в ОФЗ

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за май снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:35+0300

2025-06-27T16:35+0300

2025-06-27T16:35+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за май снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам апреля, доля нерезидентов в ОФЗ составляла 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 969 миллиардов рублей с 966 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 июня вырос до 24,809 триллиона рублей с 24,289 триллиона на начало мая.

https://1prime.ru/20250627/obligatsii-858965567.html

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