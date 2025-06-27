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ЦБ РФ пригрозил ужесточить контроль за публикацией банками условий вкладов - 27.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ РФ пригрозил ужесточить контроль за публикацией банками условий вкладов
ЦБ РФ пригрозил ужесточить контроль за публикацией банками условий вкладов - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ пригрозил ужесточить контроль за публикацией банками условий вкладов
Банк России может подготовить предложения по поправкам в законы или выпустить специальный банковский стандарт, если банки будут предоставлять неполную... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T19:26+0300
2025-06-27T19:26+0300
экономика
условия
публикация
контроль
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Банк России может подготовить предложения по поправкам в законы или выпустить специальный банковский стандарт, если банки будут предоставлять неполную информацию об условиях вкладов, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. "Мы выпустили рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторим их исполнение. По выявленным случаям ведем надзорное взаимодействие. Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт", - сказано в сообщении. Регулятор подчеркнул, что следит за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно и открыто, чтобы они могли принять взвешенное решение, где хранить свои сбережения. "Те, кто заманивает клиентов якобы высокими ставками, а потом выясняется, что для этой ставки нужно выполнить массу условий, в итоге клиентов теряют. Люди начинают разбираться и предпочитают банки с более прозрачными и честными условиями", - поясняется в сообщении. Также в ЦБ напомнили, что сейчас действует закон, который позволяет переводить со своего счета в одном банке на свой счет в другом до 30 миллионов рублей ежемесячно. "Вы можете выбрать банк с лучшими и более понятными условиями и перевести туда сбережения просто через свой телефон. Удобно использовать для этого финансовый маркетплейс - только важно проверить, что он находится под надзором ЦБ", - заключил регулятор.
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условия, публикация, контроль
Экономика, Условия, публикация, контроль
19:26 27.06.2025
 
ЦБ РФ пригрозил ужесточить контроль за публикацией банками условий вкладов

ЦБ: контроль за публикацией банками условий вкладов может быть ужесточен

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Банк России может подготовить предложения по поправкам в законы или выпустить специальный банковский стандарт, если банки будут предоставлять неполную информацию об условиях вкладов, сообщил регулятор в своем Telegram-канале.
"Мы выпустили рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторим их исполнение. По выявленным случаям ведем надзорное взаимодействие. Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт", - сказано в сообщении.
Регулятор подчеркнул, что следит за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно и открыто, чтобы они могли принять взвешенное решение, где хранить свои сбережения.
"Те, кто заманивает клиентов якобы высокими ставками, а потом выясняется, что для этой ставки нужно выполнить массу условий, в итоге клиентов теряют. Люди начинают разбираться и предпочитают банки с более прозрачными и честными условиями", - поясняется в сообщении.
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Также в ЦБ напомнили, что сейчас действует закон, который позволяет переводить со своего счета в одном банке на свой счет в другом до 30 миллионов рублей ежемесячно. "Вы можете выбрать банк с лучшими и более понятными условиями и перевести туда сбережения просто через свой телефон. Удобно использовать для этого финансовый маркетплейс - только важно проверить, что он находится под надзором ЦБ", - заключил регулятор.
 
ЭкономикаУсловияпубликацияконтроль
 
 
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