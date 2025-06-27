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Россия готова наращивать поставки угля в Турцию
Россия готова наращивать поставки угля в Турцию - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россия готова наращивать поставки угля в Турцию
Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:46+0300
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны отметили стабильные поставки российского угля в Турецкую Республику и готовность российской стороны к их увеличению", – говорится в протоколе.Также отмечается, что Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции.
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россия, турция
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Россия готова наращивать поставки угля в Турцию
Протокол МПК: Россия готова наращивать объемы поставок угля из России в Турцию
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Стороны отметили стабильные поставки российского угля в Турецкую Республику и готовность российской стороны к их увеличению", – говорится в протоколе.
Также отмечается, что Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции.
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа