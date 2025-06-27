https://1prime.ru/20250627/ugol-858959308.html

Россия готова наращивать поставки угля в Турцию

Россия готова наращивать поставки угля в Турцию - 27.06.2025, ПРАЙМ

Россия готова наращивать поставки угля в Турцию

Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T11:46+0300

2025-06-27T11:46+0300

2025-06-27T11:49+0300

энергетика

россия

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/82629/45/826294551_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30e1266d70ad443f5673e98ff3fd2486.jpg

МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Экспорт российского угля в Турцию стабилен, Россия готова наращивать объемы поставок, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны отметили стабильные поставки российского угля в Турецкую Республику и готовность российской стороны к их увеличению", – говорится в протоколе.Также отмечается, что Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции.

https://1prime.ru/20250627/gaz-858959157.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция