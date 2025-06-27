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У Европы нет видения по урегулированию на Украине, заявили в ЕП

У Европы нет видения по урегулированию на Украине, заявили в ЕП - 27.06.2025, ПРАЙМ

У Европы нет видения по урегулированию на Украине, заявили в ЕП

У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:47+0300

2025-06-27T12:47+0300

2025-06-27T12:47+0300

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ГААГА, 27 июн - ПРАЙМ. У Европы нет видения по урегулированию на Украине, однако она должна понимать, что Россия - сосед, и она никуда не денется, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. "Я считаю, что мы не воспользовались возможностью заключить соглашение (по Украине). Россия может нравиться вам или нет. Я имею в виду, что я, например, не согласен с тем, что они (россияне) сделали. Но мы должны понимать, что Россия - сосед. Она никуда не уйдет", - сказал евродепутат. Он выразил сомнение в том, что у европейских стран есть понимание относительно того, как действовать дальше в вопросе украинского урегулирования. "Есть ли у нас видение? Есть ли у нас лидерство? Сейчас я не вижу этого видения. Мы просто делаем то, что говорит нам дядя Сэм", - отметил Кеннес. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Европейская комиссия, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, заявила, что "поддерживает дипломатические усилия" для достижения мира на Украине.

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