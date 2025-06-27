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В Раде рассказали о масштабе потерь Украины в сфере газодобычи - 27.06.2025, ПРАЙМ
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В Раде рассказали о масштабе потерь Украины в сфере газодобычи
В Раде рассказали о масштабе потерь Украины в сфере газодобычи - 27.06.2025, ПРАЙМ
В Раде рассказали о масштабе потерь Украины в сфере газодобычи
Украина утратила половину мощностей по добыче газа и теперь вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импорта, заявил в пятницу депутат Верховной рады... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T18:51+0300
2025-06-27T18:52+0300
экономика
украина
потери
производственные мощности
газодобыча
верховная рада
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Украина утратила половину мощностей по добыче газа и теперь вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импорта, заявил в пятницу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. "Один из тезисов была озвучен, что собственная добыча газа в стране, несмотря на активные российские атаки, которые были с декабря по март этого года на газовую инфраструктуру, под контролем. Вопрос далеко не под контролем, потому что мы потеряли половину нашей газодобычи. Важно говорить людям правду, почему мы сейчас импортируем газ", - сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала "Новости Live". Он отметил, что пострадали и государственная компания "Укргаздобыча", и ряд частных компаний. Восстановление, по мнению парламентария, займет несколько лет и будет стоить миллиарды долларов. "Я не могу сейчас назвать сумму потерь, потому что ее просто нет даже у компании "Нафтогаз". Конечно, речь идет о миллиардах долларов, потому что потеряны не только какие-то скважины или наземное оборудование, потеряно также оборудование газоподготовки, некоторые газовые перекачивающие станции", - пояснил политик. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале июня признал сложную ситуацию с газом в стране и говорил, что в этом году придется импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, по его словам, составит 4,6 миллиарда кубометров. Украинская версия журнала Forbes в апреле писала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на что потребуется около двух миллиардов евро.
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украина, потери, производственные мощности, газодобыча, верховная рада
Экономика, УКРАИНА, потери, производственные мощности, газодобыча, Верховная рада
18:51 27.06.2025 (обновлено: 18:52 27.06.2025)
 
В Раде рассказали о масштабе потерь Украины в сфере газодобычи

Депутат Рады Нагорняк: Украина утратила половину мощностей по добыче газа

© РИА Новости . Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанк" Газовая компрессорная станция "Укртрансгаз"
 Газовая компрессорная станция Укртрансгаз - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Украина утратила половину мощностей по добыче газа и теперь вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импорта, заявил в пятницу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
"Один из тезисов была озвучен, что собственная добыча газа в стране, несмотря на активные российские атаки, которые были с декабря по март этого года на газовую инфраструктуру, под контролем. Вопрос далеко не под контролем, потому что мы потеряли половину нашей газодобычи. Важно говорить людям правду, почему мы сейчас импортируем газ", - сказал Нагорняк в эфире украинского телеканала "Новости Live".
Он отметил, что пострадали и государственная компания "Укргаздобыча", и ряд частных компаний. Восстановление, по мнению парламентария, займет несколько лет и будет стоить миллиарды долларов.
"Я не могу сейчас назвать сумму потерь, потому что ее просто нет даже у компании "Нафтогаз". Конечно, речь идет о миллиардах долларов, потому что потеряны не только какие-то скважины или наземное оборудование, потеряно также оборудование газоподготовки, некоторые газовые перекачивающие станции", - пояснил политик.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале июня признал сложную ситуацию с газом в стране и говорил, что в этом году придется импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, по его словам, составит 4,6 миллиарда кубометров.
Украинская версия журнала Forbes в апреле писала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на что потребуется около двух миллиардов евро.
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ЭкономикаУКРАИНАпотерипроизводственные мощностигазодобычаВерховная рада
 
 
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