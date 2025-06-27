https://1prime.ru/20250627/ukraina-858981989.html

Зеленский назначил нового судью конституционного суда Украины

Зеленский назначил нового судью конституционного суда Украины - 27.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский назначил нового судью конституционного суда Украины

Владимир Зеленский назначил новым судьей конституционного суда Украины (КСУ) экс-координатора проектов ОБСЕ Александра Водянникова, благодаря чему в КСУ... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T23:51+0300

2025-06-27T23:51+0300

2025-06-27T23:52+0300

украина

владимир зеленский

назначение

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назначил новым судьей конституционного суда Украины (КСУ) экс-координатора проектов ОБСЕ Александра Водянникова, благодаря чему в КСУ восстановлен кворум для проведения голосований. "Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей конституционного суда Украины", - говорится в документе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Депутат Верховной рады от фракции "Голос" Андрей Осадчук 16 июня заявил, что конституционный суд Украины фактически не работает с декабря 2024 года из-за нехватки судей. Согласно данным сайта КСУ, на Украине действовали 11 судей из 18, из-за чего работа суда была заблокирована, потому что для кворума необходимо как минимум 12 судей. Водянников работал начальником отдела европейского и сравнительного права при министерстве юстиции и юридическим консультантом проекта Всемирного банка "Расширение доступа к рынкам финансовых услуг". Является консультантом конституционной комиссии и членом совета по вопросам судебной реформы.

https://1prime.ru/20250627/zelenskiy-858974555.html

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украина, владимир зеленский, назначение