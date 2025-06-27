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Фьючерсы Уолл-стрит растут после заключения торговой сделки США и Китая

Фьючерсы Уолл-стрит растут после заключения торговой сделки США и Китая - 27.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут после заключения торговой сделки США и Китая

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу поднимаются после заявлений президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Китаем,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:52+0300

2025-06-27T14:52+0300

2025-06-27T14:52+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу поднимаются после заявлений президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33% - до 43 863 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,43%, до 22 767,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,33%, до 6 215,75 пункта. Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Президент США 11 июня заявил, что новое торговое соглашение между Соединенными Штатами и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По словам Трампа, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. На предторгах пятницы акции американского производителя спортивной одежды Nike поднимаются в цене примерно на10%. Согласно опубликованному отчету за 2025 фингод, в четвертом квартале упала на 12% в годовом выражении, до 11,097 миллиарда долларов, что выше прогноза в 10,7 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,14 доллара с 0,99 доллара годом, ожидался показатель на уровне в 0,12 доллара. В пятницу ожидается статистика по доходам и расходам населения США. Так, аналитики предполагают, что доходы населения США в мае увеличились на 0,3% к апрелю, а расходы - на 0,1%.

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