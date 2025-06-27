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В СПЧ оценили ущерб от мошенничества в киберпространстве
В СПЧ оценили ущерб от мошенничества в киберпространстве - 27.06.2025, ПРАЙМ
В СПЧ оценили ущерб от мошенничества в киберпространстве
Ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T13:53+0300
2025-06-27T13:53+0300
2025-06-27T13:53+0300
мошенничество
технологии
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ презентует доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году. "За последние 4 года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан. Стоит вспомнить ущерб от мошенничества в киберпространстве: по разным данным он достиг порядка одного миллиарда ежедневно", - сказал Фадеев в ходе презентации доклада.
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технологии, финансы
Мошенничество, Технологии, Финансы
В СПЧ оценили ущерб от мошенничества в киберпространстве
Фадеев: ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно составляет 1 млрд руб
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Ущерб от мошенничества в киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" СПЧ презентует доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". Предыдущий доклад был представлен в 2021 году.
"За последние 4 года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан. Стоит вспомнить ущерб от мошенничества в киберпространстве: по разным данным он достиг порядка одного миллиарда ежедневно", - сказал Фадеев в ходе презентации доклада.
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