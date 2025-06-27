https://1prime.ru/20250627/valyuta-858974864.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 июня
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 июня - 27.06.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,9 копейки - до 10,9433 рубля, курс доллара - на 25,68 копейки, до 78,4685 рубля, евро - | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T17:25+0300
2025-06-27T17:25+0300
2025-06-27T17:25+0300
экономика
рынок
банк россии
юань
евро
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,9 копейки - до 10,9433 рубля, курс доллара - на 25,68 копейки, до 78,4685 рубля, евро - на 61,84 копейки, до 92,2785 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, банк россии, юань, евро, доллар
Экономика, Рынок, Банк России, юань, евро, доллар
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 июня
Официальный курс юаня с субботы - 10,84 руб, доллара - 78,47 руб, евро - 92,28 руб
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 0,9 копейки - до 10,9433 рубля, курс доллара - на 25,68 копейки, до 78,4685 рубля, евро - на 61,84 копейки, до 92,2785 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.