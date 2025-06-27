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ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня снизилась на 0,47 | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T16:45+0300
2025-06-27T16:45+0300
2025-06-27T16:45+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня снизилась на 0,47 процентного пункта, до 18,4% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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финансы, банки, сбербанк, втб
Экономика, Финансы, Банки, Сбербанк, ВТБ
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков снизилась до 18,4% годовых
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июня снизилась на 0,47 процентного пункта, до 18,4% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
В России снизилась максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков