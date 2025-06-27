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Власти Забайкалья планируют в три раза увеличить ВРП к 2036 году - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Власти Забайкалья планируют в три раза увеличить ВРП к 2036 году
Власти Забайкалья планируют в три раза увеличить ВРП к 2036 году - 27.06.2025, ПРАЙМ
Власти Забайкалья планируют в три раза увеличить ВРП к 2036 году
Власти Забайкальского края планируют в три раза увеличить валовый региональный продукт (ВРП) к 2036 году, сообщает правительство региона. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T03:31+0300
2025-06-27T03:31+0300
экономика
забайкалье
владивосток
чита
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - ПРАЙМ. Власти Забайкальского края планируют в три раза увеличить валовый региональный продукт (ВРП) к 2036 году, сообщает правительство региона. "По словам и.о. вице-премьера краевого правительства Буянто Батомункуева, валовый региональный продукт Забайкалья к 2036 году увеличится в три раза – "это реальные объективные прогнозы". Сумма инвестиций, вложенных в регион, к 2036 году может вырасти в 3,7 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики Забайкалья – добычи полезных ископаемых, транспортно-логистической сферы, строительства, сельского хозяйства и энергетики - необходимо создание современного образовательного пространства – межвузовского кампуса. "Его концепция на данный момент утверждена, предстоит работа с проектом", - уточняется в сообщении. Данные озвучили на внешнеэкономическом форуме "Новые горизонты – 2025" в рамках выездной площадки Восточного экономического форума. Мероприятие проходит в Чите 25-27 июня, где в том числе обсуждается межрегиональное сотрудничество России, Китая и Монголии на Дальнем Востоке, укрепление их взаимодействия с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), образовательный и научный потенциал Забайкальского края в области международного сотрудничества и другие. "Наша задача сделать жизнь здесь динамичной, интересной, создать вокруг человека благоприятную среду и возможность для самореализации. Хочу, чтобы в результате работы этих секций форума родились новые инициативы, новые проекты, которые развивали бы наши три страны", – приводятся в сообщении слова губернатора Забайкалья Александра Осипова. В рамках форума организована и яркая культурная программа. Так, на ярмарке сувениров местные ремесленники представили свои работы, отражающие национальный колорит и аутентичность региона.
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забайкалье, владивосток, чита
Экономика, Забайкалье, Владивосток, ЧИТА
03:31 27.06.2025
 
Власти Забайкалья планируют в три раза увеличить ВРП к 2036 году

Власти Забайкалья планируют в три раза увеличить ВРП к 2036 году

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - ПРАЙМ. Власти Забайкальского края планируют в три раза увеличить валовый региональный продукт (ВРП) к 2036 году, сообщает правительство региона.
"По словам и.о. вице-премьера краевого правительства Буянто Батомункуева, валовый региональный продукт Забайкалья к 2036 году увеличится в три раза – "это реальные объективные прогнозы". Сумма инвестиций, вложенных в регион, к 2036 году может вырасти в 3,7 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики Забайкалья – добычи полезных ископаемых, транспортно-логистической сферы, строительства, сельского хозяйства и энергетики - необходимо создание современного образовательного пространства – межвузовского кампуса. "Его концепция на данный момент утверждена, предстоит работа с проектом", - уточняется в сообщении.
Данные озвучили на внешнеэкономическом форуме "Новые горизонты – 2025" в рамках выездной площадки Восточного экономического форума. Мероприятие проходит в Чите 25-27 июня, где в том числе обсуждается межрегиональное сотрудничество России, Китая и Монголии на Дальнем Востоке, укрепление их взаимодействия с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), образовательный и научный потенциал Забайкальского края в области международного сотрудничества и другие.
"Наша задача сделать жизнь здесь динамичной, интересной, создать вокруг человека благоприятную среду и возможность для самореализации. Хочу, чтобы в результате работы этих секций форума родились новые инициативы, новые проекты, которые развивали бы наши три страны", – приводятся в сообщении слова губернатора Забайкалья Александра Осипова.
В рамках форума организована и яркая культурная программа. Так, на ярмарке сувениров местные ремесленники представили свои работы, отражающие национальный колорит и аутентичность региона.
 
ЭкономикаЗабайкальеВладивостокЧИТА
 
 
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