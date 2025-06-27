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СМИ: в НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупок вооружений - 27.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупок вооружений
СМИ: в НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупок вооружений - 27.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупок вооружений
Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов... | 27.06.2025, ПРАЙМ
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вооружения
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов вооружений, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "На фоне того, как союзники спешат восстановить свои вооруженные силы, лидеры сталкиваются с реальностью, что им придется полагаться на США в отношении многих новых видов вооружений, которые они планируют приобрести... Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США", - говорится в материале агентства. Блумберг со ссылкой на источник передает, что этой весной группа американских законодателей отправилась в Копенгаген с целью побудить властей Дании закупать больше американского оружия. Однако американской стороне дали понять, что публичные угрозы президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, делают такую покупку "затруднительной с политической точки зрения". По словам источников, решение Трампа о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной в начале года встревожило союзников и усилило опасения, что в случае кризиса США могут ввести ограничения на поставляемое ими оружие. При этом, по словам высокопоставленного представителя НАТО, у европейских союзников не будет альтернативы закупке американского оружия, в особенности в условиях истощения запасов из-за поставок оружия на Украину.
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сша, украина, дональд трамп, марк рютте, нато
Вооружения, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
10:25 27.06.2025
 
СМИ: в НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупок вооружений

Bloomberg: страны НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупки вооружений

© flickr.com / U.S. Army Europe ImagesПоднятие флага НАТО
Поднятие флага НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© flickr.com / U.S. Army Europe Images
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов вооружений, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"На фоне того, как союзники спешат восстановить свои вооруженные силы, лидеры сталкиваются с реальностью, что им придется полагаться на США в отношении многих новых видов вооружений, которые они планируют приобрести... Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США", - говорится в материале агентства.
Блумберг со ссылкой на источник передает, что этой весной группа американских законодателей отправилась в Копенгаген с целью побудить властей Дании закупать больше американского оружия. Однако американской стороне дали понять, что публичные угрозы президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, делают такую покупку "затруднительной с политической точки зрения".
По словам источников, решение Трампа о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной в начале года встревожило союзников и усилило опасения, что в случае кризиса США могут ввести ограничения на поставляемое ими оружие.
При этом, по словам высокопоставленного представителя НАТО, у европейских союзников не будет альтернативы закупке американского оружия, в особенности в условиях истощения запасов из-за поставок оружия на Украину.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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10:07
 
ВооруженияСШАУКРАИНАДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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