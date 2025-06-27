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ВТБ не ожидает снижения интереса к детским счетам

ВТБ не ожидает снижения интереса к детским счетам - 27.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ не ожидает снижения интереса к детским счетам

ВТБ после принятия в России закона об открытии счетов подросткам только с согласия их законных представителей не ожидает снижения интереса к детским счетам,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T06:11+0300

2025-06-27T06:11+0300

2025-06-27T06:11+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ВТБ после принятия в России закона об открытии счетов подросткам только с согласия их законных представителей не ожидает снижения интереса к детским счетам, поскольку большинство родителей заинтересованы в контроле и безопасности финансов своих чад, а новые требования будут способствовать как повышению финансовой грамотности молодежи, так и снижению мошеннических рисков, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в июне президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей. Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. "Мы не ожидаем снижения интереса к детским счетам, поскольку большинство родителей заинтересованы в контроле и безопасности финансов своих детей. Открытие счетов для подростков — востребованная услуга, способствующая формированию у молодежи финансовой грамотности и самостоятельности", - сообщили в ВТБ. Там добавили, что в банке более 500 тысяч активных клиентов в возрасте от 14 до 17 лет. Среди них есть пользователи, у которых открыто по несколько счетов. "Мы считаем, что новые требования будут способствовать как повышению финансовой грамотности молодежи, так и снижению мошеннических рисков. Усиление родительского контроля поможет минимизировать риски неправомерного использования счетов детей. Эти изменения не снизят спрос клиентов на открытие счетов. ВТБ готов обеспечить открытие детских счетов для всех наших клиентов в необходимом объеме", - подытожили в кредитной организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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