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Выдачи кредитных карт в России в мае снизились ниже миллиона
Выдачи кредитных карт в России в мае снизились ниже миллиона - 27.06.2025, ПРАЙМ
Выдачи кредитных карт в России в мае снизились ниже миллиона
Выдачи кредитных карт в России в мае снизились ниже одного миллиона - впервые с первого квартала 2021 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T05:16+0300
2025-06-27T05:16+0300
2025-06-27T05:16+0300
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финансы
экономика
москва
олег лагуткин
"скоринг бюро"
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Выдачи кредитных карт в России в мае снизились ниже одного миллиона - впервые с первого квартала 2021 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Россияне в конце весны оформили всего 986 тысяч "кредиток", что в 2,3 раза меньше уровня аналогичного периода прошлого года и на 3,7% - предыдущего месяца.
"В последний раз подобные объемы выдачи кредитных карт встречались в первом квартале 2021 года, что являлось временным снижением. Тогда как на уровне до одного миллиона единиц в месяц выдачи кредитных карт находились вплоть до третьего квартала 2020 года, после чего объем выдаваемых карт стабильно превышал один миллион единиц", - отметил генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.
Средний лимит по "пластику" в России в мае вырос в месячном выражении на 1,6%, в годовом - на 5,7%, составив 107,2 тысячи рублей. Несмотря на небольшой рост, новым "кредиткам" еще далеко до исторического максимума октября прошлого года в 112,9 тысячи рублей.
В результате общий объем выданных кредитных средств по картам снизился в мае до 105,7 миллиарда долларов против 108 миллиардов в апреле и 226,1 миллиарда в мае прошлого года.
"Снижение объемов выдачи кредитных связано как с падением спроса, так и возможным ростом риска по данному виду кредитов. Так, доля кредитных карт с просроченной более полугода задолженностью по итогам мая 2025 года превысила 15%, чего не встречалось за период с начала 2020 года", - заключил Лагуткин.
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банки, финансы, москва, олег лагуткин, "скоринг бюро"
Банки, Финансы, Экономика, МОСКВА, Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
Выдачи кредитных карт в России в мае снизились ниже миллиона
Выдачи кредитных карт в России в мае снизились ниже миллиона
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Выдачи кредитных карт в России в мае снизились ниже одного миллиона - впервые с первого квартала 2021 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Россияне в конце весны оформили всего 986 тысяч "кредиток", что в 2,3 раза меньше уровня аналогичного периода прошлого года и на 3,7% - предыдущего месяца.
"В последний раз подобные объемы выдачи кредитных карт встречались в первом квартале 2021 года, что являлось временным снижением. Тогда как на уровне до одного миллиона единиц в месяц выдачи кредитных карт находились вплоть до третьего квартала 2020 года, после чего объем выдаваемых карт стабильно превышал один миллион единиц", - отметил генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.
Средний лимит по "пластику" в России в мае вырос в месячном выражении на 1,6%, в годовом - на 5,7%, составив 107,2 тысячи рублей. Несмотря на небольшой рост, новым "кредиткам" еще далеко до исторического максимума октября прошлого года в 112,9 тысячи рублей.
В результате общий объем выданных кредитных средств по картам снизился в мае до 105,7 миллиарда долларов против 108 миллиардов в апреле и 226,1 миллиарда в мае прошлого года.
"Снижение объемов выдачи кредитных связано как с падением спроса, так и возможным ростом риска по данному виду кредитов. Так, доля кредитных карт с просроченной более полугода задолженностью по итогам мая 2025 года превысила 15%, чего не встречалось за период с начала 2020 года", - заключил Лагуткин.