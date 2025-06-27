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Wildberries отменил условие открытия счета в своем банке для продавцов

Wildberries отменил условие открытия счета в своем банке для продавцов - 27.06.2025, ПРАЙМ

Wildberries отменил условие открытия счета в своем банке для продавцов

Wildberries после предостережения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменил обязательство открытия счета в банке компании для новых продавцов, говорится... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T10:16+0300

2025-06-27T10:16+0300

2025-06-27T10:16+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Wildberries после предостережения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменил обязательство открытия счета в банке компании для новых продавцов, говорится в сообщении маркетплейса. Wildberries в среду получил предостережение ФАС из-за того, что маркетплейс обязал новых продавцов открывать счета в "Вайлдберриз банке" - такое требование содержалось в обновленной оферте. "Открытие счета в "Вайлдберриз банке" не будет обязательным условием регистрации новых продавцов. …Компания изучила предостережение ФАС и обратную связь от продавцов платформы относительно открытия банковских счетов с целью проверки новых продавцов, которые регистрируются на платформе. По результатам внутреннего рассмотрения компания скорректировала процесс проверки новых продавцов, а также пункты оферты, касающиеся регистрации новых продавцов на платформе и открытия счетов в "Вайлдберриз банке" для новых партнеров", - сказано в сообщении. Как объяснили в компании, пункт, касающийся открытия счета в "Вайлдбериз банке", был включен в оферту для повышения безопасности на платформе: счет позволил бы проводить комплексную проверку продавца, в том числе на предмет противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма. Платформа будет проводить проверку новых продавцов без открытия банковского счета. "Проверка будет осуществляться в том числе на стороне "Вайлдберриз банка", поскольку банк располагает ресурсами для более комплексной оценки контрагентов, в том числе на предмет ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма). При этом открытие банковских счетов или оказание любых банковских услуг в рамках такой проверки не предполагается", - добавили в компании.

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бизнес, финансы, банки, москва, wildberries