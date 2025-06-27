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"Испарится". В Британии смоделировали эффект от ядерного удара по Лондону

"Испарится". В Британии смоделировали эффект от ядерного удара по Лондону - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Испарится". В Британии смоделировали эффект от ядерного удара по Лондону

Правительство Великобритании решило в очередной попугать своих граждан "российской угрозой" и призвало их начать подготовку к войне. При этом эксперты создали... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:32+0300

2025-06-27T16:32+0300

2025-06-27T16:38+0300

политика

великобритания

модель

ядерный удар

последствия

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Правительство Великобритании решило в очередной попугать своих граждан "российской угрозой" и призвало их начать подготовку к войне. При этом эксперты создали карту, детально показывающую, к каким последствиям может привести удар по Лондону российской ракетой "Тополь" с ядерным боезарядом. Об этом рассказывается в публикации таблоида Daily Express.В статье подчеркивается, что вероятность начала боевых действий на территории Великобритании и, в частности, нанесения ядерного удара по Лондону крайне невелика, и в то же время указывается, что гражданам необходимо внять призыву правительства Его Величества и все-таки начать готовиться к этой крайне маловероятной войне.Следуя в фарватере официальной политики властей, профессор, специалист по ядерному оружию в Технологическом институте Стивенса Алекс Веллерстайн разместил на сайте NuclearSecrecy.com инструмент Nuke Map, моделирующий последствия разрушений от различных ядерных ударов, говорится в статье.Таблоид Daily Express решил рассказать о варианте с российской ракетой "Тополь" (в классификации НАТО - SS-25) мощностью 800 килотонн. Удар этой ракетой по Вестминстеру, то есть по самому центру Лондона, привел бы, если верить модулятору Валлерстайна, к последствиям чуть ли ни библейского масштаба.Так, зона площадью 2,97 км² в центре британской столицы, где располагаются Вестминстер, Сент-Джеймсский дворец и колесо обозрения, называемое Лондонским глазом, была бы просто стерта с лица земли. Согласно объяснениям Nuke Map, внутри этой зоны "все фактически испарится".Зону площадью в 134 км² модулятор называет "радиусом умеренных разрушений от ударной волны". В нее, например, входят Кэмден, Кенсингтон, Брикстон, Шордич, Сент-Панкрас, Клэпхэм, Челси и др. Под умеренностью в данном случае подразумеваются неизбежные многочисленные жертвы, разрушение большинства жилых и прочих зданий, пожары и быстрое распространение огня. Гражданам, проживающим в третьей зоне - в радиусе 384 км², где располагаются Чизвик, Стратфорд, Хэмпстед, Гринвич, Фулхэм и др., - "повезет" чуть больше. Nuke Map предсказывает им ожоги третьей степени, которые "поражают все слои кожи и часто безболезненны, поскольку разрушают нервные окончания", но в то же время "могут привести к тяжелым рубцам, инвалидности или необходимости ампутации".И четвертая зона - лондонские окраины, где, например, находятся Уэмбли, Хаунслоу, Чиппинг-Барнет, Кройдон, Вулидж и др. - характеризуется как "радиус слабых разрушений от ударной волны". Что же, здесь во всех зданиях будут выбиты окна, что, как предупреждается, чревато получением травм.В заключение авторы статьи приводят правительственное сообщение о том, что наличие у Британии ядерного оружия "служит сдерживающим фактором и призвано предотвратить подобную катастрофу".

https://1prime.ru/20250626/starmer-858932976.html

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великобритания, модель, ядерный удар, последствия