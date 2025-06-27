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Юань дорожает к рублю в первые часы торгов пятницы

Юань дорожает к рублю в первые часы торгов пятницы - 27.06.2025, ПРАЙМ

Юань дорожает к рублю в первые часы торгов пятницы

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T11:40+0300

2025-06-27T11:40+0300

2025-06-27T11:40+0300

экономика

юань

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рынок

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.34 мск растет на 4 копейки, до 10,95 рубля. Пара юань-рубль пока продолжает консолидироваться, а все попытки ухода в район 11 рублей заливаются выставлением в "стакан" заявок на продажу китайской валюты, рассказал Алексей Антонов из "Алор брокер". "В последние сессии, несмотря на дополнительную поддержку в виде спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, рублю пока так и не удалось продолжить волну укрепления и выйти к новым максимумам. Пик налоговых выплат приходится на 30 июня, и сегодня еще возможна активизация продаж со стороны экспортеров, что может поспособствовать росту национальной валюты", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В сложившейся ситуации эксперт ожидает, что пара юань-рубль в ходе сегодняшних торгов может скомпенсировать рост четверга и сделать существенный шаг к середине диапазона 10,5-11 рублей.

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юань, рубль, рынок