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Юань днем пятницы умеренно растет против рубля на Мосбирже - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/yuan-858973110.html
Юань днем пятницы умеренно растет против рубля на Мосбирже
Юань днем пятницы умеренно растет против рубля на Мосбирже - 27.06.2025, ПРАЙМ
Юань днем пятницы умеренно растет против рубля на Мосбирже
Курс рубля по отношению к юаню днем в пятницу умеренно снижается на Московской бирже, следует из данных торговой площадки. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T16:15+0300
2025-06-27T16:15+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
рынок
торги
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Курс рубля по отношению к юаню днем в пятницу умеренно снижается на Московской бирже, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.12 мск повышался на 3 копейки (+0,23%) - до 10,94 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-10,96 рубля. НЕВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА "Рубль третий день подряд открылся вниз к юаню, но, как и в предыдущие сессии, после кратковременного ослабления стал возвращать утраченные позиции. Российская валюта находится в небольшом минусе. Очередной налоговый период у экспортеров заканчивается, его пик приходится на 30 июня. Поэтому сегодня последний день, когда можно продать иностранную валюту в режиме "назавтра", чтобы получить рубли в понедельник для исполнения фискальных обязательств", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Рубль не сумел воспользоваться налоговым фактором, что обычно приводило к последующему более или менее устойчивому снижению его курса, неспособность рубля укрепиться за счет дополнительных продаж инвалюты для фискальных платежей может свидетельствовать о том, что не связанное с этими операциями предложение валюты сокращается или спрос на нее увеличивается, добавил эксперт. "Доллар и евро на форексе при этом изменялись в пределах 0,5%, находясь на 78,51 рубля и 91,13 рубля соответственно. Российская валюта на неделе в целом чувствовала себя стабильно и показала снижение к евро из-за силы последнего на форексе", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.12 мск повышалась на 0,55% - до 67,06 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,21%, до 97,14 пункта. ПРОГНОЗЫ По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 78-79 рублей, 91-93 рубля и 10,5-11,5 рубля соответственно. "Уже в начале следующей недели пара юань/рубль способна направиться к верхней границе диапазона 10,78–11,08 рубля, в котором она консолидируется с конца мая", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
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юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа, Рынок, Торги
16:15 27.06.2025
 
Юань днем пятницы умеренно растет против рубля на Мосбирже

Курс юаня к рублю умеренно растет на Московской бирже в пятницу днем

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Курс рубля по отношению к юаню днем в пятницу умеренно снижается на Московской бирже, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.12 мск повышался на 3 копейки (+0,23%) - до 10,94 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-10,96 рубля.
НЕВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
"Рубль третий день подряд открылся вниз к юаню, но, как и в предыдущие сессии, после кратковременного ослабления стал возвращать утраченные позиции. Российская валюта находится в небольшом минусе. Очередной налоговый период у экспортеров заканчивается, его пик приходится на 30 июня. Поэтому сегодня последний день, когда можно продать иностранную валюту в режиме "назавтра", чтобы получить рубли в понедельник для исполнения фискальных обязательств", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Рубль не сумел воспользоваться налоговым фактором, что обычно приводило к последующему более или менее устойчивому снижению его курса, неспособность рубля укрепиться за счет дополнительных продаж инвалюты для фискальных платежей может свидетельствовать о том, что не связанное с этими операциями предложение валюты сокращается или спрос на нее увеличивается, добавил эксперт.
"Доллар и евро на форексе при этом изменялись в пределах 0,5%, находясь на 78,51 рубля и 91,13 рубля соответственно. Российская валюта на неделе в целом чувствовала себя стабильно и показала снижение к евро из-за силы последнего на форексе", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.12 мск повышалась на 0,55% - до 67,06 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,21%, до 97,14 пункта.
ПРОГНОЗЫ
По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 78-79 рублей, 91-93 рубля и 10,5-11,5 рубля соответственно.
"Уже в начале следующей недели пара юань/рубль способна направиться к верхней границе диапазона 10,78–11,08 рубля, в котором она консолидируется с конца мая", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Евро - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Евро дорожает к доллару в пятницу после выхода статистики из стран еврозоны
12:28
 
ЭкономикаюаньрубльМосбиржаРынокТорги
 
 
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