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ВСУ атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС с помощью беспилотника
ВСУ атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС с помощью беспилотника - 27.06.2025, ПРАЙМ
ВСУ атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС с помощью беспилотника
ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, они своевременно укрылись и... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:16+0300
2025-06-27T11:16+0300
2025-06-27T11:16+0300
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, они своевременно укрылись и не пострадали, сообщили в пресс-службе станции. "ВСУ атаковала группу сотрудников Запорожской АЭС. Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.Как уточняется, в результате атаки никто не пострадал. "К счастью, сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал", - говорится в заявлении.Отмечается, что атака беспилотника ВСУ на персонал Запорожской АЭС является терактом, демонстрирующим новый уровень бесчеловечности киевского режима. Работа на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции продолжается с соблюдением всех мер предосторожности, безопасность ее эксплуатации обеспечена.Кроме того, проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента на ЗАЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции, сообщает пресс-служба станции.
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Происшествия, РОССИЯ, Запорожская АЭС, ВСУ
ВСУ атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС с помощью беспилотника
ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников ЗАЭС, никто не пострадал
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, они своевременно укрылись и не пострадали, сообщили в пресс-службе станции.
"ВСУ атаковала группу сотрудников Запорожской АЭС. Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Как уточняется, в результате атаки никто не пострадал.
"К счастью, сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал", - говорится в заявлении.
Отмечается, что атака беспилотника ВСУ на персонал Запорожской АЭС является терактом, демонстрирующим новый уровень бесчеловечности киевского режима. Работа на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции продолжается с соблюдением всех мер предосторожности, безопасность ее эксплуатации обеспечена.
Кроме того, проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента на ЗАЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции, сообщает пресс-служба станции.
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