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Россияне ожидают повышения средней зарплаты

Россияне ожидают повышения средней зарплаты - 27.06.2025, ПРАЙМ

Россияне ожидают повышения средней зарплаты

| 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T09:19+0300

2025-06-27T09:19+0300

2025-06-27T09:19+0300

экономика

общество

зарплата

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Уточняется ссылка в лиде МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россияне ожидают повышения заработной платы в третьем квартале этого года в среднем до уровня в 154 тысячи рублей, при этом мужчины рассчитывают в среднем на 176 тысяч рублей, а женщины - на 129 тысяч рублей, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Двадцать девять процентов опрошенных россиян поделились, что ожидают повышения в третьем квартале: 18% из них ждут прибавку в зарплате; 10% и в зарплате, и в должности; 1% рассчитывает на смену должности. Средняя ожидаемая зарплата составляет 154 тысячи рублей. При этом женщины рассчитывают на 129 тысяч рублей, а мужчины - в среднем на 176 тысяч рублей", - говорится в данных. Отмечается, что в конце 2024 года средняя ожидаемая зарплата на этот год по опросам составила 139 тысяч рублей. При этом мужчины рассчитывали на 157 тысяч рублей, а женщины - на 123 тысячи рублей. Наибольший ожидаемый рост дохода у россиян, которые работают в сфере строительства (223 тысячи рублей), а также в IT и телекоме (222 тысячи рублей). В транспорте и логистике он составляет 151 тысячу рублей, в производстве - 107 тысяч рублей, в ритейле и торговле - 100 тысяч рублей. В исследовании, которое проводилось с 16 по 18 июня, поучаствовали более 3,2 тысяч человек из всех регионов России.

https://1prime.ru/20250620/putin-858735373.html

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общество , зарплата